Zelená je tráva, fotbal to je hra, tak by si již mohli začít sborově zpívat fotbalisté, funkcionáři a fanoušci strakonického Junioru. Nová tráva v areálu fotbalového stadionu na Křemelce roste jak o život a již je třeba vytahovat sekačky. To je výborná předzvěst toho, že jde rekonstrukce hrací plochy podle plánu.