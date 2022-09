Branky: 4. J. Keclík, 47. J. Hrala – 6. D. Dumbrovský, 10. M. Císařovský vlastní, 34. V. Dobal, 64. P. Vařil. ŽK: 2:1 (Zborník, Řezáč – Mezera). Diváci: 100. Rozhodčí: Cigáň – Vican, Boček.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Sádlo (28. Řezáč), Listopad, Císařovský – Hrala, Zborník, J. Keclík, Blažek (84. Forman), Šourek (65. P. Keclík) – Veleman (46. Valach).

Utkání začalo pěkně divoce, za deset minut padly tři branky. Ale z toho dvě do domácí sítě. „Nechali jsme až moc prostoru Dobalovi, který tvoří soupeřovu hru. Pozdě jsme dostupovali hráče. Sice to klukům vtloukáme pořád do hlavy, ale tentokrát to neplnili. Dobal to rozehrával do stran na rychlé spoluhráče, kteří to dávali pod sebe. Z takových situací padly prakticky všechny jejich góly. Špatně je, že po vedoucí brance, místo abychom podrželi balon, tak necháme soupeře srovnat. Dostaneme další gól a najednou nevíme, co s tím. Když si o poločase řekneme, že můžeme ještě něco zkusit, tak brzy snížíme, ale dostaneme gól ze standardky, kdy si nepokryjeme hráče. Týn pak hrál, co potřeboval. Nakopávané míče a brejky,“ shrnul utkání semický trenér Marcel Nousek.

Semice byly v I.A třídě postrachem soupeřů ze standardek, v kraji se jim nedaří. „Problém je, že nám stále někdo chybí a sestava se tak musí neustále točit. Je velmi těžké i při pátečních tréninkách, kdy bychom to měli trénovat, dát hráče dohromady. Máme řadu zraněných, nyní se nám zranil i stoper Sádlo. Zkrátka pořád to musíme měnit,“ uvedl trenér a dodal: „A co si budeme povídat, trochu na nás dopadá deka. V A třídě jsme byli zvyklí vyhrávat. Nyní se nedaří.“