Prachatičtí sice zvítězili dalším divokým výsledkem 5:2, nebylo to však až tak jednoduché. „Týn začal velmi dobře a po celou dobu to byl hezký a vyrovnaný fotbal. My měli pasáže, kdy jsme byli lepší a pak na nějaký čas vypnuli. My naštěstí dali v prvním poločase vedoucí gól a pak na začátku druhého rychle odskočili na 3:0. Pak však přišla dvacetiminutovka, kdy bych hráčům asi nejraději nafackoval. Vypadli jsme z role, přestali běhat a soupeř zaslouženě snížil na rozdíl jediné branky. Naštěstí jsme znovu sepnuli motor a dvěma brankami rozhodli. Zápas byl určitě zajímavý, přispěly k tomu oba týmy a diváci se určitě nenudili,“ hodnotil utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Tatran pokračuje v aktivní hře směrem dopředu, o čemž svědčí nastřílené branky. „Dáváme jich plno, i když jsme jich mohli dnes dát i více. Mohli jsme rozhodnout zápas na 4:0, na druhou stranu, když se vede 3:0, tak by si tým měl zápas více užít. Dopředu jsme nebezpeční, na druhou stranu se nám dozadu někdy moc nechce. Spoléháme na to, že uhrajeme situace jeden na jednoho a nezajistíme to. Ale někdy to zkrátka nevyjde. Dnes jsme z toho dostali dva góly a navíc gólman Suchý další šance chytil. Kdyby to bylo 7:4, asi by se nikdo nedivil. Máme tři body, Fotbal se musel líbit,“ doplnil k duelu Josef Raušer.

Fotbalový Tatran potvrdil jarní formu, Rudolfovu nadělil tenisového kanára

Prachatičtí již hráli v prakticky ideální sestavě. „Dá se to tak říci. Ze zraněných chyběl jen Adam Srch. Zpátky po zranění se do toho dostávají Adam Kasík, Kuba Rauscher. Chyběl jen Kuba Sova. Začne zkrátka tlak na výkon, což je jen dobře. Navíc máme varianty pro případ, kdyby se někomu nedařilo, či se zranil,“ pochvaloval si skoro vyprázdněnou marodku trenér.

Nyní v pátek zajíždí Tatran k dohrávce odloženého zápasu do Třeboně. Další zápas o víkendu ale hráče nečeká, měli hrát se Sokolem Sezimovo Ústí, který ze soutěže odstoupil.. „Jsem rád, že se v Třeboni nehrálo, i když byla možnost umělky. Měli to pod sněhem, ale nikomu by to nic nedalo. Jsme amatérská soutěž, tak bychom si to měli užívat a nemusíme hrát na sněhu. Vyhrál zdravý rozum. V každém případě to bude v Třeboni těžké. Domácí budou kousat, ale samozřejmě chceme vyhrát,“ hledí již k dalšímu programu trenér Raušer.

Tatran Prachatice – Týn nad Vltavou 5:2 (1:0)

Branky: 27. Pecka, 47. Hušek, 50. T. Pravda, 81, Makoš, 90. Kasík – 62. Hudeček, 69. Dobal. ŽK: 2:1 (Makoš, J. Pravda – L. Maxa). Rozhodčí: Izugrafov – Dunovský, Albert. Diváci: 100.

Sestava Prachatic: Suchý – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Makoš – Hušek, Hornát, T. Pravda (81. Jakub Rauscher), M. Sedláček – Iliev (72. Kasík), Pecka (90. Kovář).