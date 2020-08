Na úvod sezony fotbalové I.B třídy hostila Sedlice v okresním souboji Dražejov. A diváci si přišli na své, padlo sedm branek.

Sedlice – Dražejov 4:3 (2:1). Začátek zápasu se lépe vydařil hostům, kteří již ve 2. min. měli vyloženou šanci, kterou nevyužili. Poté zahrozili i domácí, Jan Petráš však mířil nad. V 11. min. se v další vyložené šanci hostů ocitl Martínek, ale ani on nebyl úspěšný. To domácí z první ucelené akce po trestném kopu Nedvědem otevřeli skóre – 1:0. Ve 22. min. hosté po zaváhání domácí obrany vyrovnali Hrčkou. Ve 30. minutě našel centr Nedvěda, ale ten hlavou netrefil „tutovku“. Z protiútoku mohli jít hosté do vedení, ale neměli potřebné štěstí. Ve 34. min. hosté prováděli trestný kop, ale Panuška byl na místě. Ve 42. min. se ke střele z dobrých 30 metrů odhodlal Dumský a přesnou střelou pod břevno dostal Sedlické do vedení 2:1.