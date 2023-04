/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Oseka i ve čtvrtém jarním utkání KP bodovali. Tentokrát sehráli bezbrankový souboj s Týnem nad Vltavou. Ze čtyř jarních zápasů již posbírali deset bodů.

Fotbalový KP: Osek - Týn. | Video: Jan Škrle

TJ Osek – Týn nad Vltavou 0:0.

ŽK: 0:1 (Štos). Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Lepič. Diváci: 70.

Sestava Oseka: Vlk – Němeček – D. Říský, Carda, Martin Čapek – Hoch, Martin Šrámek – Matěj Čapek, J. Říský, Sigmund – Hosnedl

Osek si jde od začátku jara za záchranou a Týn byl dalším nepříjemným soupeřem, který se nesmí ani na chvíli podcenit. „Týn si evidentně přijel pro bod. Hrál to odzadu a jednoduše překopával míče za naší obranu. My tentokrát bohužel hráli pomalu, nepřesně, sice jsme si v utkání připravili tři či čtyři šance, ale nedali je. Z naší strany to bylo všechno a myslím si, že pro oba týmy je bod zasloužený,“ hodnotil utkání trenér Oseka Luboš Vašica a doplnil: „My si na těžkém terénu neporadili s bránícím soupeřem a z důvodu malého pohybu a spousty nepřesností v kombinaci jsme se trápili. S bodem jsme ve finále spokojeni."

Domácí v utkání ani jednou nesáhli ke střídání, což je v kraji nezvyklé. „Se střídáním to tentokrát bylo jednoduché. Sice byli na střídačce tři hráči do pole, ale Zelenka trochu laboruje s kolenem a další dva kluci byli z béčka a viděl jsem je poprvé. Neodvážil jsem se je dát do rozehrané partie, když jsem nevěděl, co od nich mohu herně očekávat,“ doplnil trenér.

Deset bodů ze čtyř zápasů a nyní čeká Osek cesta na favorizovanou Hlubokou. „Na Hluboké jsem se byl před týdnem podívat. Je to herně i kombinačně dobře složené mužstvo, hrají na velkém place a doma jsou hodně silní. Kluky na to musím připravit, ale je jasné, že to bude velmi těžký zápas. Je jasné, že budeme muset hrát z defenzivy na brejky. Hluboká je někde úplně jinde než my,“ přiblížil dalšího soupeře trenér Vašica.