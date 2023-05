/FOTOGALERIE/ Dohrávka fotbalového krajského přeboru přinesla souboj týmů, které bojují o záchranu. Osek hostil Prachatice a z bodů se radovali domácí.

Fotbalový KP: Osek - Prachatice 2:1 (0:0). | Foto: Jan Škrle

TJ Osek – Tatran Prachatice 2:1 (0:0)

Branky: 91. Carda, 93. Hoch – 63. Kovář. ŽK: 1:2 (Sigmund – Pravda, Jakub Rauscher). Rozhodčí: Albert – Vítek, Pečenka. Diváci: 120.

Sestavy – Osek: Vojta – Němeček, krejčí, Carda, Martin Čapek – Šrámek, Hoch – Sigmund J. Říský, Matěj Čapek (68. Maroušek) – Hosnedl (80. Zelenka). Prachatice: Coufal – Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček – Kovář (85. Řezník), Pravda, Fürbach (70. Makoš) – Horák (89. Miesbauer), Jakub Rauscher – Kasík (87. Gramblička).

„Myslím si, že jsme v utkání byli lepším týmem, ale měli jsme smůlu v zakončení. Nastřelili jsme dvě břevna a neproměnili dvě stoprocentní šance. O poločase jsem hráče v kabině upozorňoval, aby neudělali chybu, která by mohla rozhodnout o výsledku utkání. Samozřejmě jsme ji udělali a soupeř šel do vedení. Prachatičtí pak kouskovali hru. My to zjednodušili, vytáhli jsme stopera nahoru, hráli na riziko a po dvou šťastných situacích v nastavení jsme dali dva góly. Jsme šťastnější, ale myslím si, že si po šancích, které jsme si přes celý zápas vytvořili, tři body zasloužili,“ hodnotil utkání trenér Oseka Luboš Vašica.

„Utkání se odvíjelo dle našeho očekávání. Na těžkém terénu a malém hřišti to byla spíše nakopávaná a kdo si sebral odražené míče, měl navrch. Nám se nedařilo dostat do šestnáctky a v první půli jsme neměli žádnou šanci. Domácí po centrech dvakrát nastřelili břevno. Druhá půle již byla zajímavější. Byla to také nakopávaná, ale přišly i šance. Nás párkrát podržel gólman, když měli domácí dvě tři vyložené šance. My také nastřelili břevno. Po jedné z mála pěkných kombinačních akcí jsme šli dokonce do vedení. Nakonec nás v nastavení srazily dlouhé auty soupeře, na které jsme se připravovali. Když to shrnu celkově, za tři body bychom byli šťastní, ale když jsme jim byli tak blízko, tak nás to všechny mrzí,“ komentoval utkání asistent prachatického trenéra Josef Hopfinger.