I.A TŘÍDA

Nováček ze Sousedovic zajížděl do Roudného. Na hřišti spolufavorita soutěže, který hrál přede dvěma lety ještě divizi, hosté podali sympatický výkon, ale na body to nestačilo. Domácí zvítězili 2:0. Sousedovicím patří aktuálně 11. místo tabulky.

Vodňany doma hostily celek z Trhových Svinů, který vede tabulku. Hosté se dostali do dvoubrankového vedení, které dokázali srovnat Moravec z penalty a Šťastný. Těsně před koncem utkání však dali hosté vítěznou branku. Vodňanským patří 9. místo tabulky.

I.B TŘÍDA

Nejlépe postaveným týmem ze Strakonicka je v tabulce nováček ze Střelských Hoštic. Ten v okresním souboji porazil Dražejov 2:1. Na branku domácího Málka před přestávkou odpověděl Bračok, ale po změně stran vrátil domácím vedení Dohonyi. Domácí jsou v klidu třetího místa tabulky, naopak Dražejovu patří až 12. příčka znamenající boj o záchranu.

V dalším okresním souboji porazila Volyně Cehnice 4:2. Domácí si již v první půli vytvořili díky brankám Dlouhého a Procházky dvoubrankový náskok. Ve druhé půli snižoval Nedvěd, ale brzy vrátil domácím dvoubrankový náskok Malina. Hostující Nedvěd znovu snížil, Cehnice se pokoušely o vyrovnání, ale v závěru utkání jejich snažení zchladil Malina. Volyni patří solidní šestá příčka, Cehnice jsou jedenácté s jediným bodem náskoku na sestupové místo.

V konfrontaci s mužstvy z Prachaticka se tentokrát týmům ze Strakonicka nedařilo. Béčko Oseka zajíždělo na hřiště druhých Strunkovic nad Blanicí a do hodiny bylo hotovo. Domácí vyhráli 4:0 a nechali béčko Oseka na chvostu tabulky. Sedlice zajížděla na béčko Prachatic do Záblatí. Domácí hrají v této sezoně s chutí a pohledný zápas rozhodli dvěma brankami ve druhém poločase. Sedlice i přes porážku zůstává na pátém místě tabulky. Bělčice zajížděly do Vacova a v souboji ze středu tabulky prohrály 0:3, když si jednu branku daly do vlastní sítě. Bělčickým patří aktuálně osmé místo tabulky.