Branky: 15. a 34. Hoch, 69. (PK) J. Říský, 84. Carda – 14. Průcha, 25. Hromádka, 30. Šrámek vlastní, 80. Radosta. ŽK: 2:1 (Hoch, Šrámek – Kubata). Diváci: 120. Rozhodčí: Němec – Lepič, Smola.

Osek: Uhříček – Brabec, Šrámek, Němeček. Martin Čapek – Hosnedl, Hoch, J. Říský, Sigmund – Carda, D. Říský (80. Zelenka).

Domácí fotbalisté po celé utkání dotahovali náskok soupeře, nakonec mají alespoň bod. „Viděl jsem Třeboň v zápase s Prachaticemi a bylo jasné, že to bude těžký soupeř. Vlétli na nás a pět minut nepustili za půlku. Pak jsme se chytili, bylo to vyrovnané, ale soupeř měl výborný přechod dopředu s rychlými náběhy. Dostal se do vedení, my pak rychle vyrovnali z trestňáku Honzou Hochem. Udělali jsme však chybu po rohovém kopu, inkasovali podruhé a vzápětí jsme si dali vlastence po sraženém centru. Ještě jsme do poločasu snížili dorážkou. Ve druhé půli jsme soupeře zatlačili a srovnali na 3:3. Začaly nám však tradičně docházet síly a soupeř přidal čtvrtý gól. Vyrovnat se nám podařilo pět minut před koncem, kdy se trefil hlavou Carda. Jinak tam bylo ještě na obou stranách plno dalších šancí. Pro fanoušky pěkná podívaná, pro nás na lavičkách to bylo spíš o zdraví. Když budu úplně upřímný, tak asi měl vyhrát soupeř. My jsme minule měli brát bod, ale nebrali nic, tak se nám to nyní vrátilo,“ komentoval duel trenér Oseka Josef Mráz.

V dalším kole zamíří Osek do Týna, který předvádí velmi dobré výkony. „Vůbec netuším, v jaké sestavě vyrazíme. Tentokrát jsem neměl ani jednoho stopera. Kubiš má z prvního utkání otravu krve a je v nemocnici. Nebude z pracovních důvodů Krejčí a dlouhodobě avizoval absenci Šrámek. V Týně to tedy bude zajímavé. Navíc jsme tam minule dostali pět gólů,“ doplnil k dalšímu utkání trenér Mráz.