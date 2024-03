/FOTOGALERIE/ Čtrnáct dní před startem jarní části fotbalového krajského přeboru zajížděli hráči Junioru Strakonice na přírodní trávu do Dobříše. Výsledek nikoho nepotěšil, inkasovali čistokrevného tenisového kanára.

Fotbalisté Junioru (v tradiční žluto-červené kombinaci v duelu proti Nepomuku) tentokrát v další přípravě padli v Dobříši. | Foto: Jan Škrle

MFK Dobříš - FK Junior Strakonice 6:0 (2:0)

Sestava Junioru: Lízal - Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola - Štöger, Zahrádka, Janoch, Bílý - Míčka - Krejčí. Střídali: Máška, Kafka, Pomej.

Výsledek hrozivý, výkon podle trenéra však výsledku neodpovídá. "Z výsledku jsem zklamaný. Až tak zasloužené to není, tak špatně jsme zase nehráli, ale výsledek je, jaký je, takže to musím hodnotit kriticky," začal hodnocení utkání trenér Přemysl Šroub a pokračoval: "Dvacet minut jsme byli lepším týmem. Dobře jsme napadali, soupeř nevěděl, kam skočit a byly tam i šance. Bílý šel ze strany sám na bránu. Na druhé straně jsme ze standardky, kdy Lízal podběhl balon, dostali gól a trochu se to rozsypalo. Do půle jsme dostali druhý gól, ale ještě před přestávkou měl Krejčí další velkou šanci, kdy šel prakticky v chůzi sám na bránu a gólmana trefil do ruky. Poločas měl možná skončit remízou, ale druhá půle byla z naší strany špatná. Co se týče kombinace, byli jsme soupeři možná více než vyrovnaným soupeřem, ale kombinovali jsme jen do dvou třetin hřiště. Před bránou jsme nebyli nebezpeční, i když tam šel Stöger ze strany sám a zakončovat mohl i Bílý. Na druhé straně jsme dostali laciné góly. Prakticky pokaždé, kdy se Dobříš dostala do našeho vápna, tak dala gól. Bránili jsme lehkovážně a hráli úplně jinak než v předchozích zápasech."

Facka přišla dva týdny před startem jara. Je tedy čas si to vše vyříkat. "Je to i pro nás trenéry poučení. Na tréninkách jsme si již pochvalovali, jak to vypadá dobře a pak jsme dostali takovou facku. Ale musím uznat, že je Dobříš opravdu kvalitní tým. S Katovicema hrála 2:2. Jsou tam zkušení hráči, kteří před rokem hráli divizi. Naši mladíci si s tím nedokázali poradit," doplnil k duelu trenér.

Hrálo se na přírodí trávě, což je před startem jara důležité. Také generálku by Strakoničtí rádi odehráli na trávě. "Hrálo se na kvalitním terénu, hřiště bylo skvěle připravené. To byl také faktor, který nám dělal problémy. Musíme si zase na normální trávu zvyknout. Pokud chceme hrát mistrák na trávě, tak se na to musíme připravit. Od půlky ledna jsme na umělce čtyřikrát v týdnu a nyní bylo na hráčích vidět, jak jim to odskakuje. Byl problém se zpracováním i se vším ostatním. Přemýšlíme o tom, že bychom generálku odehráli nahoře na přírodní trávě. Ale uvidíme, jaké bude počasí. Vše je třeba směřovat k tomu, abychom s Milevskem mohli hrát na trávě," hledí již k dalšímu programu Přemysl Šroub.