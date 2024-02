/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Oseka v konfrontaci celků z KP Jihočeského a Plzeňského kraje sehráli duel se Lhotou u Plzně. Týmy se rozešly smírně 3:3 a všechny branky jihočechů dával Jakub Říský.

Přípravný fotbal: Osek - Lhota u Plzně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Ostrostřelec Oseka Jakub Říský patří v každé sezoně k nejlepších střelcům krajského přeboru a táhne brankově svůj tým. V podzimní části laboroval se zraněním, přesto má na kontě šest branek. V přípravě proti Lhotě u Plzně to byl zase on, dal tři góly a každý trochu jiný. Ten druhý z penalty.

Skvělý hattrick, je tady již ta obávaná střelecká forma Jakuba Říského?

Doufám, že ano (úsměv). Po dlouhé době zápas a můj první přípravný. Od půlky listopadu jsem si nezahrál a sám jsem překvapený, že to tam takto spadlo. Ale je třeba to přenést do dalších zápasů a především do mistráků.

Na hřišti jste si to užíval, evidentně Vám fotbal chyběl.

Ke konci podzimu jsme dohrával s nataženou achillovkou, takže jsem si dal dva měsíce oraz. Pak již jsem si dal nějaké silvestrovské fotbálky a jsem rád, že je příprava v plném proudu.

Fotbalisté Oseka se rozešli v přípravě se Lhotou u Plzně smírně

Říká se, že se výsledky z přípravy až tolik nehodnotí, ale 3:3 se Lhotou u Plzně je slušný výsledek.

Potěšilo to. Ze začátku měl soupeř územní převahu, ze které jsme dostali góla. Pak se nám to podařilo otočit na 3:1 a ke konci jsme prostřídali, došly síly, takže soupeř vyrovnal. Ale remíza s tímto zkušeným soupeřem je dobrý výsledek.

Šel jste na penaltu a hráči na lavičce se vsázeli, jestli ji dáte. Vyznělo to 50:50.

Většinou proměňuji. Zatím se mi to daří, jinak by tam šli jiní. Když bych nedal, tak by mě na ní příště asi nepustili.

Jaká je vize do jarní části?

hlavně zůstat zdraví, protože je nás málo. Když budeme pohromadě, tak věřím, že uděláme výsledky a udržíme se ve středu tabulky. Nechceme mít problémy se záchranou.