/FOTOGALERIE, VIDEO/ Až v sobotu 17. února si fotbalisté Junioru Strakonice zahráli první přípravný duel před jarní částí krajského přeboru. Pozvali si Nepomuk a mohli se radovat z výhry. I předvedená hra mohla fanoušky potěžit.

Tomáš Janoch otevřel skóre z trestného kopu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice - Nepomuk 4:1 (1:1)

Branky Junioru: 20. Janoch, 58. Míčka, 67. Zronek, 82. Bílý.

Sestava Junioru - 1. poločas: Lízal - Kubeš, Prokop, Legdan, Smola - Štöger, Janoch, Pomej, Máška - Míčka - Váchal. 2. poločas: Winter - Kafka, Fajtl, Smola, Prajzler - Zvonek, Janoch, Zahrádka, Bílý - Míčka - Krejčí.

K vidění byl solidní fotbal a k radosti fanoušků Junioru i vítězství. "Na to, že to byl náš první přípravný zápas, tak se na to dalo dívat. Byli jsme po celý zápas lepší. V prvním poločase jsme doplatili na neproměňování šancí, trefil se pouze Janoch z trestného kopu. Bohužel nás z ojedinělé šance po brejku soupeř potrestal. Měli jsme šance, které jsme měli proměnit a poločas vyhrát možná o dva góly. Potvrdilo se však to, že jsme ve fázi, kdy zakončení ještě není na takové úrovni. Do druhého poločasu jsme kromě tří hráčů vyměnili celou sestavu. Začali jsme se prosazovat, Nepomuk odešel i fyzicky a výsledek mohl být i daleko vyšší. Měli jsme tam plno dalších šancí. Ale jsem rád, že jsme alespoň ty tři góly dali a výsledek je takový, jaký je," komentoval utání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Fotbalisté Oseka se rozešli v přípravě se Lhotou u Plzně smírně

Domácí sestava se hemžila mladými hráči a bylo vidět, jak jsou do hry nažhaveni. To musí být pro trenéra skvělá situce. "Jsem spokojen. Zapojili jsme do sestavy tři dorostence a ani jeden z nich nezklamal. Zvonek dokonce dal gól a byl ve druhé půli hodně aktivní. V první půli byl na stoperu Prokop. Potvrdil, že má na to se zapojit do prvního týmu. To mi dělá velkou radost. Kádr je v tuto chvíli docela široký a doufám, že se nám nikdo nezraní, abychom tak mohli pokračovat dál. Chceme to stavět na mladých odchovancích a po zápase s Nepomukem jsem se všemi spokojen," doplnil k utkání Přemysl Šroub.