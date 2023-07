/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka zakončili sezonu krajského přeboru na dvanáctém místě. Oproti podzimnímu předposlednímu tedy posun kupředu.

Fotbalisty Oseka povede Jindřich Dejmal (na snímku vlevo v rozhovoru s Karlem Hochem) | Foto: Deník/ Redakce

Jarní část sezony hráčům Oseka vyšla dobře. Po devíti bodech na podzim se tým zvedl a na jaře patřil k příjemným překvapením. Přesto po půl roce u družstva skončil trenér Luboš Vašica, který se posunul do divizních Katovic. Ten byl již třetím trenérem Oseka v sezoně, po odstoupení Josefa Mráze dovedl do konce podzimu tým Karel Hoch. Ten také odpovídal na otázky Deníku.

Osek šel do jara s pouhými devíti body na kontě. Jarní část se tedy musí hodnotit výsledkově pozitivně.

Rozhodně to byl proti podzimu, kdy se nám nedařilo, jasný posun. Na podzim jsme měli plno zraněných, hráči si nevěřili a celková nálada v týmu nebyla ideální. Na jaře se to zlepšilo především výsledkově.

Co za tímto posunem bylo?

Pomohlo nám především to, že jsme měli solidního gólmana a především se nám dlouho vyhýbala zranění. Ta přišla až ve chvíli, kdy bylo o naší záchraně rozhodnuto.

Jaké byly nejdůležitější momenty jarní části?

Výsledkově určitě úvodní zápasy jara. Hned v tom prvním jsme na Rudolfově vyhráli 8:3. Tam nám prakticky padlo do brány vše, do čeho jsme kopli. Tam jsme se odpíchli a výhru z Rudolfova hned doma potvrdili třemi body s Táborskem B. Kluci si začali věřit, hráli dobrý fotbal a výsledky se dostavily.

S konečným výsledkem mohou být tedy v Oseku spokojeni. Ale při pohledu, v jaké sestavě se dohrávala sezona, musí padnout otázka, co dál s kádrem? Se dvanácti či třinácti hráči se kraj hrát nedá.

To je pravda, na druhé straně se každý zápas hraje v jedenácti lidech. Nicméně musíme počítat s tím, že může dojít ke zranění, může přijít nějaký trest. Kádr určitě doplníme.

Můžete již mluvit o konkrétních jménech?

Zatím ne. Máme v hledáčku několik hráčů. Zatím jsme získali jednoho nadějného dvacetiletého hráče z Čimelic. Další jsou v jednání. Na druhé straně jsme o několik hráčů přišli. Brankář Vlk odešel na volný přestup zpět do Střelských Hoštic a Šrámek odešel na volný přestup do Dražejova. Největší ztrátou je Honza Sigmund, kterého si odvedl za nestandardních okolností bývalý trenér, který se podílel na naší jarní záchraně, do Katovic.

Prachatice 2:1 (0:0).

Kdo převezme kormidlo ve fotbalovém Oseku?

Nyní na začátku července to již mohu sdělit. A pro Osek je to skutečně velké jméno. Dohodli jsme se s renomovaným trenérem s bohatými ligovými zkušenostmi Jindřichem Dejmalem.

Co čeká hráče v letní přípravě?

Měli bychom začít s tréninky druhý týden v červenci. Domluveny jsou i přípravné zápasy, které jsme museli dávat dohromady až na poslední chvíli. Nejprve hrajeme v neděli 16. července doma se Sousedovicemi. To je náš tradiční soupeř v přípravě. Další sobotu hrajeme ve Vimperku. Poslední červencovou sobotu přivítáme Strunkovice a generálku na sezonu sehrajeme první srpnovou sobotu ve Vodňanech.