Branky: 42. Nosek, 44. Funda – 8. Urban. ŽK: 1:1 (Funda – Zach). Rozhodčí: Peterka – Votava, Macko.

Sestava Junioru: Lízal – Šimek, Žáček, Rozhoň, Čapek – Funda, Staněk, Benedikt (82. Říha), Chalupa – Zahrádka (59. Máška) – Nosek (78. Míčka).

Do utkání šel vzhledem k postavení v tabulce v roli favorita Junior. „V úvodu utkání jsme měli velkou šanci, nedali ji a soupeř šel brzy do vedení. Najednou se nám to sesypalo, kluci byli najednou jakoby psychicky dole. Protivín převzal iniciativu a jeho hráčů bylo plné hřiště. My prohrávali osobní souboje, byli v nich pozdě a z toho přišly fauly. Hosté tak měli hodně standardek. Ke konci poločasu jsme to trochu vyhecovali, zabojovali a dali dva góly. Nejprve se trefil Nosek hlavou po centru a při druhé prodlužoval Chalupa patičkou do vápna a Funda trefil šibenici. Ve druhém poločase jsme měli ještě Máškou dvě velké šance. Soupeř měl pár standardek, ale bez vyložené šance. Máme důležité tři body. Řeko by se v domácím prostředí povinnost, ale předvedený výkon nebyl podle představ. Nebyla tam ta fotbalová kvalita. Představoval jsem si lepší výkon. Možná se na výkonu promítlo na tuto dobu až velké teplo. Fyzicky jsme byli dobře připraveni, ale mentálně to nebylo ono. Byla to taková kopaná plná soubojů. Hodně se ztrácelo balonů a souvislou akci aby člověk na obou stranách pohledal.“

Do dalšího programu je však výhra dobrá vzpruha. „Potřebovali jsme nutně vyhrát. Protivín měl patnáct bodů a být to opačně, skoro by se na nás dotáhl. Potřebovali jsme se udržet v kontaktu. První čtyřka je už někde jinde, ale my bychom byli rádi pátí, nejlepší z té jakési druhé garnitury. Nyní nás čeká těžký zápas v Dražicích, takže body s Protivínem jsou důležité.

Hráči Protivína měli dobrý start do zápasu, o vedení však přišli. "Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, kteří si i vytvořili jednu příležitost, kterou nevyužili. Naopak nám se hned z prvního rohu podařilo Urbanem jít do vedení a tím zaskočit domácí. Poté se oba týmy snažily hrát jednoduše dlouhými míči za obranu soupeře, ale bez efektu. Rozhodující úsek zápasu přišel těsně před odchodem do šaten, když se domácím podařilo dvěma slepenými góly otočit zápas. Ve druhém poločase jsme se opticky snažili o vyrovnání, ale domácí nás pozornou defenzivou nepouštěli do šancí a proto vyhráli," komentoval duel protivínský lodivod Miroslav Říha.