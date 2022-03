Co jste dělali proto, aby se počet rozhodčích zvýšil?

J.D.: Rozjeli jsme na podzim Školu mladých rozhodčích. Přihlásilo se nám patnáct uchazečů. V prosinci jsme měli dva dny jejich školení, v lednu jeden den a na začátku března úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky. Měli by tak od jara naskočit do krajských soutěží. Zároveň jsme oslovili i okresy, ze kterých nám přišlo dalších pět rozhodčích. Podzimní počty bychom tedy měli rozšířit o dvacítku nových tváří.

Co si budeme říkat, jaro se obsazuje lépe než podzim.

J.D.: Je to tak. Na podzim se hraje dříve a není čas na to, aby rozhodčí přejížděli ze zápasu na další. Vlasta Šnajder, který dělá obsazování již jedenačtyřicátou sezonu, to pak nemá ani trochu jednoduché. Když padne říjen, tak jsou to spíše šachy, aby dokázal obsadit všechny zápasy. Naštěstí se nám to v této sezoně podařilo na podzim obsadit všechno i a cenu toho, že někteří rozhodčí odřídili i tři zápasy za den.

Ohlasy z jihočeského fotbalového krajského přeboru

Výkladní skříní soutěží je krajský přebor mužů. Jak jste spokojeni s rozhodčími v této soutěži?J.D.: Myslím si, že sudí podávali v kraji vyrovnané výkony. Samozřejmě, že se chyby najdou, nikdo není neomylný. Ale určitě to byly nahodilé chyby, které neovlivnily tabulku. I tímto způsobem bych chtěl rozhodčím poděkovat za kvalitní výkony. Musím podotknou i to, že v krajském přeboru bylo u rozhodčích minimum omluv, což je ku prospěchu věci. Chtěl bych vyzdvihnout ty zkušenější sudí, kteří šli příkladem.

To je nejvyšší krajská soutěž. Co ty ostatní. Museli jste řešit nějaké excesy, nebo bylo vše v klidu?

J.D.: Podzim byl podle mého v klidu, nebylo tam nic nestandardního. Rozhodčí sem tam nějakou chybu udělali, ale nic závažného. Pokud by takové bylo i jaro, tak budeme všichni spokojeni.

Co obsazovací úsek. Měl hodně problémů s omluvami rozhodčích od I.A třídy dolu?

V. Šnajder: Někdy to dalo hodně zabrat. Na kolo v průměru chybí tak pětadvacet lidí. Navíc musím připočítat dalších deset, kteří o víkendu mohou pouze jeden den, protože druhý hrají fotbal. Když jsem končil podzim, tak bylo k dispozici sedmdesát rozhodčích. Ještěže byl konec mládežnických soutěží.

Je lepší mít rozhodčí s hráčskými zkušenostmi, nebo je lepší, když skončí s hraním a věnuje se pouze pískání?

J.D.: Pokud rozhodčí píská I.B třídu a mládež a přitom hraje fotbal, tak je to ku prospěchu věci. Pokud přejde do A třídy a chce na kariéře pracovat, tak si musí rozmyslet, co chce dělat. V krajském přeboru by rozhodčí již vůbec fotbal hrát neměl. Kraj by měl být takovým přestupním můstkem do republikových soutěží a tam již nikdo ohledy na to, zda sudí někde hraje i fotbal, nebere.

Ohlasy z fotbalového víkendu na jihu Čech - ČFL a divize

Snažíte se omlazovat rozhodcovský sbor, nebo jste na ideálním věkovém stavu?J.D.: Chceme, aby do krajských soutěží nastupovali kluci v co nejmladším věku, aby měli co největší perspektivu růstu. Řekl bych, že ideální je rozhodčí kolem pětadvaceti let, aby na sobě mohl pracovat a posouvat se nahoru.

Pomáhají v krajských soutěžích i sudí, kteří pískají vyšší soutěže?

J.D.: I ve vyšších soutěžích je málo rozhodčích a jsou hodně vytížení. Ale pokud tam mají nějaké okno a rozhodčí mají chuť, tak nám pomohou. Ale je to minimum situací. Ale je to problematické, protože rozhodčí jsou vytížení a o víkendu někdy absolvují čtyři až pět utkání.

V posledních letech byl boom zájmu o rozhodování mezi děvčaty a ženami. Jak se k pískání žen stavíte?

J.D.: Jsme rádi, když o pískání mají děvčata zájem. Řídí i naše krajské soutěže, ale je to ovlivněné tím, že jsou pod republikovou komisí žen. Tím pádem pískají především republikové soutěže a u nás jen v případě, že nejsou využity nahoře.

Počítá se pro jaro s nějakými novinkami, na které by bylo třeba oddíly upozornit?

J.D.: Nejde tak ani o žádné novinky. My apelujeme na rozhodčí, aby s lavičkami spolupracovali. Pokud je tam nějaký sporný výrok, tak aby to v klidu hráčům či funkcionářům vysvětlili. Nevím, do jaké míry to bylo dříve praxí, ale my po nich chceme, aby to tak dělali. A pokud bychom se bavili o novinkách, tak zde jedna určitě je. Ale ne v pravidlech. Novinkou bude to, že po třech letech dohrajeme soutěžní ročník. Alespoň v to všichni věříme.

KANONÝR DENÍKU: Tomáš Pecka odstartoval jaro skvělým hattrickem

Jak je to na poli delegátů? I zde se mnohdy hovoří o tom, že delegáti chybí. Alespoň ti zkušení. Na druhé straně se v posledních letech jména delegátů částečně obměnila.J.S.: V podzimní části soutěží jsme měli na listině třicet delegátů. Z toho čtyři nechodili vůbec a dalších šest pouze výjimečně. Táhli jsme to tedy se dvaceti stálými delegáty. Z více než šesti stovek utkání jsme jich něco přes tři sta obsadili delegáty. V krajském přeboru mužů jsme osadili všechny zápasy, v nižších soutěžích mužů přibližně každý třetí zápas. U delegátů je to trochu jiné než u rozhodčích, bez nich se utkání dá odehrát. Bez rozhodčího se hrát nedá, když není delegát, nic až tak hrozného se neděje. Tím samozřejmě nechci vůbec snižovat roli delegáta ve fotbalovém hnutí.

Na krajský přebor je delegát povinný a pak potřebujete delegáty na rozhodčí, kteří buď začínají, nebo mají postupové ambice. Určitý počet a především těch zkušených je třeba. Asi budete preferovat delegáty, kteří se rekrutují z rozhodčích.

J.S.: Stoprocentně. Osobně bych byl rád, kdyby si každý delegát i nyní mohl alespoň jednou za měsíc zapískat. Rozhodně delegát, který v životě nepískal, těžko může klukům radit, předávat zkušenosti a vůbec se vcítit do jejich role přímo na hrací ploše. Za sebe budu apelovat na omlazení delegátského sboru a jeho zkvalitnění. Od jara budou působit dva noví delegáti. Jiří Krauskopf, který pískal ČFL a divizi, a Michal Jodl, také divize a ČFL. Kluci v ideálním věku čtyřicet až padesát let. To je cesta, kterou bychom podle mě měli jít.

Hovoříte o omlazení, jaký je současný průměrný věk delegátského sboru?

J.S.: Oficiálně není dána horní věková hranice, po několika změnách na listině jsme nyní na průměrném věku 54 let.

Jsem rád, že tým ukázal charakter, pochválil hráče Katovic trenér Přemysl Šroub

Chodí pomáhat i delegáti a rozhodčí z vyšších soutěží?J.S.: Ano, delegáti jsou v tomto smyslu vzorní. Potřebovali bychom, aby i rozhodčí se více zapojili do soutěží řízených KFS, ale ti mají víkendové programy tak našlapané, že to prakticky ani není možné.

Delegáti mají při utkání jiné povinnosti než rozhodčí. Pohybují se i mezi diváky. Musely se řešit nějaké excesy jako třeba pyrotechnika, pivo ve skle a podobně?

J.S.: Podzim byl v tomto směru naprosto klidný. Asi to bylo dáno i tím, že všichni byli rádi, že se zase hraje fotbal a vážili si toho. Vše prošlo možná až podezřele hladce.

Čeká nás jaro, o kterém se říká, že bývá problematičtější než podzim. Co si na jaro přát?

J.D.: Aby jarní část sezony proběhla v klidu, stejně jako podzim. Doufám, že budou chodit diváci, hráči a funkcionáři budou spokojeni, rozhodčí to bude bavit.

J.S.: Důležité je, abychom konečně dohráli sezonu, všichni si to užili a nedělali si vzájemně problémy