Junior Strakonice – Český Krumlov 0:2 (0:2). 10. D. Růžička, 30. T. Tauber.

„Doufali jsme v nějaký ten bod s taktikou, se kterou jsme v posledních zápasech byli celkem úspěšní, ale hostující tým nám ji rozbil hned v úvodní půlhodině, když nejprve po prvním rohovém kopu propadl míč u první tyče a Červenka pohodlně skóroval. V 17. minutě jsme sice podnikli pěknou akci, když Petráň unikl obránci, nacentroval do vápna, ale nabíhající Němeček nedokázal balon zakončit. Ve 31. minutě hosté udeřili podruhé, když podnikli rychlý brejk s centrem do vápna a Tauber hlavou navyšuje na 0:2. Druhý poločas se vyznačoval tím, že domácí trenér postupně posílal na hřiště hráče něco ještě s výsledkem udělat a výsledkem bylo jen pár šancí, které jsme nedokázali dotáhnou do konce. V 50. minutě přišla naše první přímá střela Mášky, se kterou gólman neměl velkou práci. V 55. minutě po trestném kopu Bálka byla asi ta nejlepší příležitost skórovat, ale balon před brankářem nikdo ze tří nabíhajících hráčů bohužel netečoval a tak skončil v náručí Trnky. Ještě jsme měli příležitost skórovat v 62. minutě z trestného kopu před hranicí šestnáctky, ale dobře mířenou střelu Bálka do šibenice stačil Trnka vyrazit. Hosté se sice do brankových příležitostí ve druhém poločase nedostávali, ale prokázali, že jsou po fotbalové stránce lepším týmem a zaslouženě si odvážejí tři body,“ komentoval utkání vedoucí domácích Jiří Cibulka.

Sestava Junioru: Reiser – Peroutka, M. Kostka, Říha (79. Kostka T.), Kočí – Němeček, (87. Moudrý), Zelenka, M. Šrámek, Bálek, Petráň (46. V. Šrámek) – Máška (73. Zušťák).

Sokol Sezimovo Ústí – Osek 2:1 (0:1). 49. V. Hoffmann, 56. (PK) J. Škarda – 13. J. Říský. „Jsem zklamaný, nedokázali jsme porazit tým, který měl na kontě pouhé tři body. Přitom jsme v úvodu utkání měli dobré šance, ale dokázali využít pouze jedinou. Pak jako bychom čekali na to, až nám domácí nastřílejí góly. Nebyl to náš obvyklý výkon, naopak domácí si za vítězstvím šli a zaslouženě ho také získali. Náš přístup k utkání nebyl ideální,“shrnul utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Budoš – Rybák, Krejčí, Carda (78. Lavička), Kinkor – Blatský, Brabec (46. Benda), Hoch (62. Čapek), Hosnedl – D. Říský, J. Říský.

Blatná – Lom u Tábora 2:9 (0:6). 76. a 84. M. Mišiak – 16. a 25. J. Šimák, 19., 21., 43.a 61.D. Neužil, 45. a 72. D. Trung, 87. F. Vysušil.

„Hosté z Lomu nenechali nic náhodě a během pětadvaceti minut bylo o vítězi zápasu rozhodnuto. Náš výkon se trochu zvedl až ve druhé půli, ve které jsme vstřelili aspoň dvě branky, ale i tak pro nás zápas skončil velkým debaklem,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Hrádek (46. Nový), Šejvar, Uldrich, Sedláček (71. Bláha) – Míka (64. Říha), Stulík, Prokopec, Kůst, Mišiak – Levý (46. Jícha).