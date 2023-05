/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.A třída přináší ve skupině A v každém kole několik nesmírně důležitýých zápasů. Jeden z nich se hrál ve Vimperku, kam cestovala Blatná.

Vimperk - Blatná. | Video: Zdeněk Formánek

Šumavan Vimperk - TJ Blatná 1:1 (0:0)

Branky: 64. Vondrášek Petr (pen.) - 84. Říha Štěpán (pen.).

Oba celky potřebují body jako sůl, aby se vyhnuly záchranářský problémům. Jestli je remíza pro oba dost či málo, ukáží až další kola.

"Po delší době jsme odehráli utkání na domácím hřišti. Do sestavy se vrátili Žofka s Rodem a připraven byl již po delší době Novotný, který laboroval s nepříjemným poraněním paty, na marodce jsou i nadále Chvosta a Pankratzem. V prvním poločase diváci viděli šance na obou stranách, ale gólu se nedočkali. Ve druhém poločase již tolik šancí nebylo a tak o výsledku utkání rozhodly dvě penalty, které dle mého názoru sudí Kovařík nařídil správně. Mimochodem všichni tři rozhodčí byli asi nejlepšími aktéry celého utkání," shrnul utkání vimperský trenér Lukáš Sýs..

"S výkonem našeho týmu nemohu být spokojen. Nedá se říci, že bychom hráli špatně, ale neudělali jsme nic navíc a to nám chybělo k tomu, abychom utkání vyhráli. S ohledem na ostatní výsledky není bod málo, důležité je, že jsme neprohráli. Ovšem pokud budeme stejným způsobem hrát i v pondělní dohrávce proti Dolnímu Dvořišti, tak to na body stačit nebude. Potřebujeme vyhrát, já to vím, moji hráči to vědí, ještě je třeba to dokázat na hřišti. Klukům věřím, že to v pondělí zlomíme a tři body zůstanou doma," doplnil trenér Sýs a pokračoval: "Kaňkou v utkání je neúmyslné zranění třech našich klíčových hráčů. Musím doufat, že se tito kluci do pondělí dají do kupy a budeme se tak moci ukázat domácím fanouškům v co nejsilnější sestavě."