/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po domácí porážce se Sousedovicemi 3:4 vyrazili fotbalisté Oseka (KP) k dalšímu přípravnému utkání do Vimperka (I.B). dvezli si osmičku.

Přípravný fotbal: Vimperk - Osek. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Šumavan Vimperk - TJ Osek 8:2 (2:1)

Branky: Čech 2, Koloušek, Žofka, Málek, Rod, Pankratz, Kubačka - Hoch a Stieber.

Sestavy - Vimperk: Formánek Jakub - Formánek Jan, Kliment (45’ Švarc), Vojta, Čech - Žofka, Kubačka (65’ Uhlík), Uhlík (46’ Pankratz), Rod, Málek (65’ Kliment) - Koloušek. Osek: Zelenka st. - Zelenka ml, Carda, Maroušek, Pešek - Matěj Čapek, Hosnedl, Hoch, Zhyhora - J. Říský, Černý. Střídali: Gondek, Stieber.

"Druhé přípravné utkání se nám vůbec nepovedlo. Chyběla nám téměř polovina hráčů ze základu včetně brankáře, kde musel zaskočit náš trenér gólmanů Zelenka starší. První poločas jsme odehráli poměrně solidně a je velká škoda, že jsme neproměnili velké šance a naopak inkasovali laciný gól. Poté jsme získali převahu, která vyústila ve vyrovnávací gól. Domácí ale znovu získali vedení po fatální chybě v naší obraně. Druhý poločas začal vyrovnaně, ale třetí branka zápas po další hrubé chybě definitivně zlomila. Bohužel jsme se zmohli jen na druhý gól v závěru a Vimperští nám uštědřili ostudný debakl, který je velkým varováním před nadcházející mistrovskou sezonou," komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Junior vstoupil do přípravy vítězně, smlsnul si na hráčích z Nepomuku

"I když výsledek vypadá jednoznačně, tak se nerodil jednoduše. Poprvé za nás nastoupil po svém návratu Tomáš Koloušek a od začátku to bylo směrem do útoku znát. Musím pochválit všechny kluky, vyzkoušeli si, jaké je to hrát proti týmu, který vám nedá tolik času na rozehrávku, a tím jsme také ztráceli nejvíce míčů. Utkání rozhodli především brankáři, protože Jakub Formánek minimálně tak čtyři, pět jasných gólů chytil. V mých očích byl hráčem utkání. Bez ohledu na výsledek jsem s naší hrou spokojen. Po náročném prvním týdnu přípravy, kdy jsme během pěti dnů absolvovali čtyři náročné tréninky, se kluci s utkáním vypořádali nadmíru dobře," hodnotil utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.