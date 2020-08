Soupeře z Tochovic si pozvali ke generálce na novou sezonu krajského přeboru fotbalisté Oseka. Výsledkově utkání nevyšlo, na druhé straně v domácí sestavě chybělo několik hráčů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Osek – Tochovice 1:5. „Nastupovali jsme k utkání bez několika hráčů základní sestavy. Chyběli bratři Jakub Říský i jeho bratr David,, Hosnedl, Krejčí. Navíc soupeř předváděl velice dobrý fotbal. My začali špatně, ve 14. minutě to bylo 0:2, o deset minut později 0:3. Vše po naší nepozornosti, kdy soupeř skóroval z protiútoků či po autu. Pak se hra vyrovnala a my snižovali na 1:4. Následně jsme však neproměnili vyloženou šanci a soupeř nám obratem vstřelil pátý gól,“ shrnul utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek.