Branky: 70. (PK) D. Říský, 78. D. Říský - 61. P. Hrachovec. ŽK: 2:1 (Hoch, Sigmund - Hrachovec). Diváci: 90. Rozhodčí: Izugrafov - Macko, Albert.

Sestavy - Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Brabec – Němeček (69. Čapek), Šrámek, Hoch (86. Hromíř), J. Říský, Sigmund – D. Říský (90. Gondek). Protivín: Barbotkin - Dan, Nedvěd, Vojta, Zach – Hrachovec, Vorel Zbyněk, Vorel Jaromír (55. Hrynevich), Štěpka, Urban (46.Zeman) – Říha.

Protivín od začátku ukazoval, že jeho jarní výkony na hřištích soupeřů nejsou náhodné. „Upozorňoval jsem hráče na to, že postavení Protivína v tabulce neodpovídá předváděné hře, která je podstatně lepší. V každém případě hraje Protivín lépe než na podzim. Venku hraje navíc lépe než doma. Na hřišti se to potvrdilo. Soupeř nám znemožňoval kombinaci a v první půli to byl spíše boj od vápna k vápnu. My měli dvě šance. Němeček šel z půlky sám, ale gólman ho vychytal. Kuba Říský šel ze strany na bránu a také nedal. Ale jinak to bylo se spoustou nepřesností. Míče odskakovaly, byl to souboj na souboj. Protivín tam má mladé rychlé kluky, takže to byl takový hurá fotbal. Do druhé půle jsme trochu pozměnili rozestavení a postupně začali předvádět naši hru. Ale paradoxně jsme po chybě inkasovali gól. Kluky to však nabudilo a bojovností se to podařilo otočit. V závěru to Protivín zjednodušil, začal tam dávat dlouhé balony a my to již ubránili. Ale musím říci, že to bylo vydřené vítězství, ale o to cennější," shrnul utkání trenér Oseka Josef Mráz.

"První poločas byl opatrnější z obou stran s mírnou převahou domácích. Proto blíže ke gólu byli domácí, kteří si z křídelních prostorů vytvořili několik šancí. My jsme si vytvořili několik zajímavých standardních situací, se kterými si domácí obrana poradila. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe my a po úniku Zemana a gólu Hrachovce šli do vedení. V 70. minutě domácí z pokutového kopu vyrovnali a v 78. minutě přišel rozhodující moment zápasu, když jsme nechali zcela volného domácí útočníka na malém vápně, který se nemýlil. Celkově vyrovnaný zápas, který rozhodl laciný gól na 2:1," hdnotil utkání protivínský trenér Miroslav Říha a dodal: "Za výkon zaslouží pochvalu Dan a Martin Říha."