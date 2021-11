Sokol Sez. Ústí – Osek 0:5 (0:4). Hoch, J. Říský, Hosnedl, Kubiš, D. Říský.

Sestava Oseka: Křížek – Rybák, Němeček, Kubiš, Gondek – Hosnedl (70. Kuneš), Hoch, Šrámek, J. Říský, Sigmund – D. Říský.

„Konečně klidný zápas. Po dvaceti minutách jsme vedli o tři góly a měli utkání pod kontrolou. Spoustu šancí jsme navíc neproměnili. Na druhé straně chtěli domácí za každého stavu hrát fotbal. Nezabetonovali to a měli pár pološancí. Ale výsledek je odpovídající hře. Kluci to nepodcenili a zápas zvládli bez problémů,“ hodnotil duel trenér Oseka Josef Mráz a dodal: „Sestava nebyla kompletní. Máme plno zraněných nemocných, někdo chyběl i z jiných důvodů, takže jsme nakonec měli jen jednoho hráče na střídání.

Nicméně výhrou v Sezimáku zakončili fotbalisté Oseka solidní podzim. „Z našeho pohledu jsme měli mít celkově o čtyři body více, když jsme zbytečně ztráceli za remízy s Juniorem a Čimelicemi. Ale třicet bodů je pěkných,“ shrnul krátce podzim trenér Mráz.

Junior Strakonice – Jankov 1:1 (1:1). Krýsl – Sypal. Sestava Junioru: Lízal – Říha (46. Zelenka), Šimek, Rozhoň, Zahrádka – Nosek (72. Doležal), Chalupa (46. Zoubek), Benedikt, Máška – Krejčí, Krýsl.

„V domácím prostředí je to ztráta dvou bodů, nicméně se Jankov prezentoval zajímavou ofenzivní hrou. Hrál dobře individuálně. Soupeř se ujal vedení a tím nás zaskočil. My srovnali pěknou střelou z dálky. Pak jsme nevyužili dva brejky. Měli jsme šance i ve druhém poločase. Kdybychom nějakou zvládli, asi bychom zvítězili, ale bohužel. V domácím prostředí jsme měli ze zápasu vytěžit více než bod,“ komentoval duel trenér Cimrhanzl a pokračoval: „Chtěli jsme se v tabulce posunout do horní poloviny, to znamenalo získat tři body, ale bohužel. Ale jak jsem říkal, soupeř nebyl špatný a neprodal svou kůži lacino. Chtěli jsme Jankovou odskočit, byl to vlastně zápas o šest bodů. Nicméně jsme si uchovali domácí neporazitelnost.“

Blatná – Protivín 2:4 (1:2). Peleška a Uldrich – Z. Vorel a Říha 2. Sestava Blatné: Chlanda – A. Hrádek, Hlaváč, J. Sedláček, Levý – Král (59. Čadek), Šimůnek, Prokopec, Říha – Kůst, Peleška (68. Uldrich).

„Úvod utkání pro nás mohl být pohromou, protože se hosté několikrát dostali do stoprocentních gólových šancí, ale Chlanda byl opět mužem na správném místě a vytáhl několik výborných zákroků, či se soupeř netrefil. Byli jsme to my, kdo z první vážnější akce otevřel skóre. Po přihrávce Kůsta přehodil Peleška gólmana a poprvé v soutěži jsme se ujali vedení. Bohužel jsme nestačili zkušené hráče hostů pohlídat a z rychlého protiútoku soupeř vyrovnal. O chvíli později po rychlém rozehrání standardky šli hosté do vedení. Zaspali jsme i úvod druhého poločasu, kdy vstřelil soupeř další dva góly a my dokázali stav korigovat až čtvrt hodiny před koncem, kdy po centru Říhy snížil Uldrich,“ shrnul utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek a doplnil: „Podzim jsme tak skončili s čistým štítem, bodově neposkvrněni. Ale Sezimák doma dostal od Oseka, takže bude na jaře pořád o co hrát.“