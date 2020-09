Jankov – Osek 0:0. ČK: 0:1 (60. Hosnedl).

„Domácí se prakticky do vážnější šance nedostali. Měli mírný tlak v době, když jsme šli do deseti po vyloučení Hosnedla. Ale i my se dostávali do brejkových situací a vytvářeli si šance. Ve druhém poločase domácí trefili jednou tyč, my dvakrát. Nejprve po standardce Hochem a pak v samotném konci utkání po závaru před domácí brankou. Navíc střílel v tutovce Jakub Říský vedle brány. Ale vzhledem k tomu, že jsme hráli půl hodiny v oslabení, tak bod z Jankova bereme. Body se odtud jen tak vozit nebudou,“ komentoval utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Chaluš – Brabec, Rybák, Carda, Krejčí – Sigmund (91. Kuneš), Hoch (79. Čapek), Šrámek, Hosnedl – J. Říský, D. Říský.