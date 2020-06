Osek – Svéradice 5:4 (1:3). Branky Oseka: Hosnedl a D. Říský 2, Kinkor.

„Tímto zápasem jsme uzavřeli blok první části přípravy, kdy jsme se po dlouhé přestávce chtěli znovu dostat trochu k fotbalu. Zápas měl zajímavý náboj v tom, že Svéradice trénuje můj bratr. Po něm nás čekala dokopná, takže i myšlenky byly možná trochu jinde než na hřišti,“ uvedl trenér Oseka Jaroslav Voříšek a pokračoval: „Hned v úvodu jsme šli do vedení po pěkné akci, kterou zakončil Hosnedl. Pak však po našich chybách soupeř v prvním poločase stav třemi brankami otočil. Ve druhém poločase jsme se herně zlepšili a v závěru utkání i otočili skóre v náš prospěch.“

Fotbalisty Oseka nyní čeká přestávka a znovu se sejdou 13. července. „Víme, kde nás tlačí bota a na co se v přípravě na novou sezonu zaměřit. Doposud to bylo o tom, dostat zase chuť do fotbalu, od poloviny července se začneme poctivě připravovat a další ročník krajského přeboru. Bude to již podstatně náročnější a čekají nás další přípravné zápasy,“ doplnil ke druhé části přípravy na sezonu Jaroslav Voříšek.