Milevsko – Osek 1:0 (1:0). 36. J. Hadáček.

„Bylo to remizové utkání. Domácí měli štěstí, přestože dali gól a nastřelili dvakrát břevno. Ve druhém poločase jsme byli lepší my, vytvořili si několik šancí, ale ty jsme neproměnili. Zblízka míč nedostal do sítě Jakub Říský, v dobré pozici nedal Kinkor. Je to škoda, na bod v Milevsku určitě bylo. Celkově bylo utkání oboustranně otevřené, hrálo se nahoru dolu. Domácí hrozili hlavně ze standardek, které výborně zahrával Komárek. Přesto bychom si remízu zasloužili,“ shrnul utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

Osek je v aktuální tabulce po třetině sezony desátý se třinácti body na kontě. Druhou třetinu krajského přeboru rozjede nyní v sobotu od 15.30 hodin v domácím utkání proti Olešníku. Úspěch proti lídrovi tabulky je možný pouze přes bezchybný výkon celého mužstva.

Sestava Oseka: Přibyl – Rybák, Krejčí, Carda, Benda – Blatský, Hoch (53. Hájek), Brabec (74. Lávička), Hosnedl – J. Říský, D. Říský.