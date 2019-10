Osek – Olešník 3:3 (1:2). 11. J. Voříšek, 49. J. Lávička, 56. J. Kinkor – 22. L. Dudek, 31. M. Šíma, 53. T. Pecka.

„Když jsem před utkáním zjistil, že budu muset nastoupit, tak jsem si myslel, že se mi to snad jen zdá,“ uvedl k problémům se sestavou Oseka trenér Jaroslav Voříšek. Někteří hráči z béčka byli ještě na cestě z mistráku ve Strunkovicích, a tak nezbývalo nic jiného a ve třiapadesáti letech naskočil do základu a navíc proti lídrovi soutěže. A aby toho nebylo málo, právě Jaroslav Voříšek otevřel skóre utkání.

„Olešník ukázal, proč je nejlepším týmem soutěže. Naši kluci se však vytáhli a odehráli skvělý zápas. Bojovali, hráli na sto procent. Šli jsme do vedení, ale Olešník ještě stačil do půle stav otočit. My to však nezabalili a zaslouženě vyrovnali jak na 2:2, tak poté i na 3:3. Škoda branky na 2:3, dostali jsme ji po naší neproměněné šanci a rychlém protiútoku. Bod jsme ubojovali a samozřejmě jsme s ním spokojeni,“ komentoval utkání trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Přibyl – Blatský, Krejčí, Carda, Maroušek – Kinkor (90. Jiří Hájek), J. Říský, Hoch (74. Jan Hájek), Brabec – Voříšek (31. Lávička), D. Říský.