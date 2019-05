Čimelice – Osek 1:2 (0:0). 50. K. Řezáč – 72. M. Brabec, 90. J. Říský.

„Hrálo se vyrovnané utkání, ve kterém se vše podstatné odehrálo až ve druhém poločase, přestože jsme již v prvním poločase dali dvě branky. Ty však pro ofsajd neplatily. Na začátku druhého poločasu domácí dvakrát poslali přetažený centr na zadní tyč a ve druhém případě šli z této akce do vedení. My však v 72.minutě vyrovnali, když Hoch vyslal do šance Říského, ten ji sice neproměnil, ale Brabec vrátil obloučkem míč do sítě. Oba celky si pak vytvořily šance, ale rozhodnutí přišlo až v závěru zápasu. Standardku z pravé strany zahrál výborně Hoch a nabíhající Říský hlavou rozhodl o našich třech bodech. Celkově to bylo vyrovnané, když se potkaly dva výkonnostně stejné týmy. My byli šťastnější,“ komentoval utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek. Osek ve středu zajíždí na hřiště Hluboké nad Vltavou, která bojuje o záchranu.