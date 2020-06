Osek – Sousedovice 2:2 (2:0). „Sousedovice jsou našim tradičním soupeřem, hráváme s nimi v přípravě pravidelně. Utkání jsme stále brali jako zápas na rozdýchání po dlouhé pauze. Opět dostali příležitost všichni hráči, kteří byli k dispozici, tedy i ti z béčka a dorostu. Na druhé straně jsme ještě hráli bez Hosnedla, Krejčího a Blatského,“ uvedl trenér Oseka Jaroslav Voříšek a pokračoval hodnocením hry: „První poločas, to byla hra nahoru dolu s mnoha šancemi. Bohužel jsme po dost velkých chybách prohrávali po půli 1:2, ve druhé půli, i když jsme prostřídali sestavu, tak jsme měli velkou převahu. Srovnali jsme na 2:2 a další šance zůstaly nevyužity. Utkání splnilo svůj účel.“

Oba dva góly Oseka vstřelil David Říský. Vypadá to tedy, že by již nemusela branková potence Oseka stát jen na jeho bratrovi Jakubovi. „Byly to branky po hezkých akcích a měli jsme i další příležitosti. Je dobře, že se kromě Jakuba trefil i David. Doufám, že mu to vydrží a bude na soutěž připraven,“ doplnil ke střelci branek Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Budoš (Chaluš) – Kinkor, Rybák, Carda, Kuneš – Čapek, Hoch, Brabec, Benda – J. Říský, D. Říský. Střídali Lávička, D. Rybák, Pavelka, Bunda, Hronek, Gondek.