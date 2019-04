Osek – Jankov 0:0.

„V prvním poločase měl soupeř z Jankova více ze hry, když předváděl velkou herní kvalitu. My se nemohli pořádně dostat do hry, přesto jsme měli dvě velké šance v podání Blatského a Hosnedla, bohužel bez brankového úspěchu. Ve druhém poločase jsme byli o něco herně lepší my, opět si vypracovali dvě stoprocentní šance, ale Kinkor a po standardce Carda je neproměnili. V celkovém kontextu utkání jsme s bodem spokojeni,“ komentoval utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Budoš – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Maroušek, Blatský, Hoch, Hosnedl – Říský, Lávička (82. V. Ježek).