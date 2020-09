Osek – Čimelice 5:2 (3:2). 7. (PK) a 25. J. Říský, 43. S. Hosnedl, 48. J. Hoch, 58. J. Sigmund – 16. M. Nekl, 23. V Hegenbart.

„Zápas jsme již tradičně začali tutovkou, kterou tentokrát neproměnil Sigmund. Ale brzy přišel ve vápně faul na Hosnedla a nařízenou penaltu proměnil Jakub Říský. Pak jako bychom na deset minut přestali hrát a soupeř nás potrestal. Nejprve po autovém vhazování a poté po zbytečné standardce, kdy to uklízel do sítě volný hráč. Najednou jsme prohrávali, ale naštěstí se brzy nato dostal pěkně před branku Jakub Říský a vyrovnal. V závěru poločasu nejprve Chaluš zlikvidoval dobrou šanci soupeře a naopak my udeřili po akci středem, kdy míč vybojoval Šrámek, poslal ho na Říského a ten ještě na Hosnedla, který udělal kličku brankáři a přidat třetí gól,“ shrnul první poločas trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

O své výhře domácí rozhodli hned po nástupu do druhé půle. „Hned v úvodu se pěkně k tyči trefil Hoch a chvíli poté Brabec krásně uvolnil Sigmunda, který tentokrát svou šanci proměnil. Pak jsme si již vítězství pohlídali,“ komentoval druhou půli Jaroslav Voříšek a doplnil: „Utkaly se dva stejně kvalitní týmy, diváci viděli hodně branek, my vyhráli, takže v Oseku panuje velká spokojenost.“

Sestava Oseka: Chaluš – Brabec, Carda, Rybák, Blatský (60. Kinkor, 82. Hájek) – Sigmund (76. Benda), Hoch, Šrámek, Hosnedl (72. Čapek) – D. Říský, J. Říský.