Osek – Milevsko 4:1 (1:1). 29. J. Hoch, 53. J. Říský, 66. M. Carda, 81. S. Hosnedl – 4. J. Komárek.

„Výsledek vypadá jasně, ale zvláště úvod utkání tomu vůbec nenapovídal. Hosté šli brzy do vedení, když se Komárek trefil k tyči naší branky. V tu chvíli by na nás asi nikdo nevsadil, bylo to jako studená sprcha a trvalo, než jsme se z gólu oklepali. Postupně jsme si vypracovali nějaké šance, které brankově nezakončili Říský a Hosnedl, vyrovnání pak přišlo až z kopačky Hocha. Ten se opřel do míče na nějakých třiceti metrech od brány a dal krásný gól,“ shrnul první poločas osecký trenér Jaroslav Voříšek a pokračoval k dalšímu dění: „Druhý poločas již byl z naší strany lepší. Dostali jsme se do hry, hráli s chutí a přicházely i šance. Do vedení nás dostal Říský. Akce před třetím gólem začala standardkou z půlky hřiště, po dalším centru se míč dostal k Cardovi, který přesně zakončoval hlavou. Deset minut před koncem vysunul Říský Hosnedla, který se trefil k tyči a završil skóre na 4:1. Výsledek vypadá jednoznačně, ale Milevsko bylo silným soupeřem. My si však body zasloužili, především ve druhém poločase hráli kluci dobře.“

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, Carda (81. Lávička), Krejčí, Benda – Hosnedl (85. V. Ježek), Hoch, Brabec, Maroušek – Říský, Kroupa (62. Blatský).