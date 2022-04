Branky: 3. J. Říský, 24. Carda, 28. vlastní Kabele – 32. Vávra, ŽK: 1:4 (Rybák – Svoboda, Kuna, Švec, Růžička), ČK: 1:0 (37. Čapek), 300 diváků, rozhodčí Nedvěd – Žemlička, Boček.

Osek: Křížek – Rybák, Němeček, Kubiš, Brabec – Čapek, Šrámek, J. Říský, Sigmund (70. Maroušek) – Carda (73. Hromíř), D. Říský.

Osek měl skvělý nástup do utkání, ve kterém prakticky rozhodl o třech bodech. „Sestavu jsme sice opět lepili, ale do zápasu jsme nastoupili velice dobře a za necelou půlhodinu vedli o tři branky. Navíc jsme šli sami na gólmana a mohli přidat další branku. Místo toho soupeř během chvíle snížil a za pár minut jsme navíc šli do deseti. Taková smolná červená. I v deseti jsme si však ve druhé půli vypracovali slibné šance, jednou jsme šli sami na gólmana a jednou trefili tyčku. Soupeř samozřejmě tlačil, měl více ze hry, ale do nějaké úplně vyložené šance se nedostal. Byly tam náznaky, ale buď to zablokovali naši hráči, nebo to pochytal Křížek. Zkrátka jsme tentokrát dokázali využít chyb v obraně soupeře a šancí měli i na další branky,“ komentoval utkání trenér Oseka Josef Mráz.

Lídr tabulky zkrátka v Oseku narazil na dobře organizovanou hru domácích. „Krumlov sice předváděl svou hru, ale na našem menším hřišti jsme jim to zavřeli a oni nevěděli, co s tím. Kombinaci měli dobrou, ale smrtelné pro ně byly naše brejky. Jak jsem říkal, mohlo to být i více, gólman Krumlova toho dost pochytal. Hráli jsme to od začátku v bloku a věděli, že v tříobráncovém systému, který Krumlov hraje, nějaké díry budou. Vyšlo to a trestali jsme je,“ doplnil k duelu trenér Mráz.