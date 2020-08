Osek – Táborsko B 2:1 (1:0). 39. M. Brabec, 72. D. Říský – 86. J. Zeman.

„Po dlouhé době jsme byli prakticky kompletní, chyběl jen Martin Krejčí. Soupeř to byl těžký, přivezl dynamické mladíky, kteří mají natrénováno. Přesto jsme měli v první čtvrthodině čtyři tutovky a navíc trefili z trestňáku spojnici břevna a tyče. Nakonec jsme otevřeli skóre po přetaženém centru. Brankář se k míči nedostal a Brabec to trefil výborně. Tím jsme se trochu uklidnili. I druhou půli jsme začali brankovou šancí. Postupně nám začaly docházet síly a hosty jsme pustili zpátky do hry, když jsme jim dovolili snížit. Nakonec to dobře dopadlo. Kluci bojovali, i když hra měla ještě nějaké nedostatky. Důležité je, že jsme to ubojovali a výhru brali zaslouženě,“ shrnul utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

I druhý gól padl z přetaženého míče, tentokrát po rohovém kopu. Dalo by se říci, že tyto situace mají Osečtí natrénované. „Zkoušeli jsme to chvíli na tréninku. Zkrátka byl Carda dobře na svém místě, přetažený míč vrátil před bránu a byl z toho druhý gól,“ doplnil trenér Oseka.

Zatajit dech se musel fanouškům Oseka při některých odkopech gólmana Chaluše. „Už jsem na to zvyklý beru prášky na tlak,“ uvedl s úsměvem trenér Voříšek a pokračoval: „Zatrnulo mi při zákroku deset minut po přestávce, kdy dostal žlutou kartu. Na druhé straně tam reflexivně chytil supertutovku soupeře.“

V minulém týdnu posílil celek Oseka gólman Zdeněk Křížek. Kdy jej uvidí fanoušci mezi tyčemi? „Doufám, že nastoupí v dalším kole. Pokud by to nevyšlo, tak doma proti Blatné," dodal trenér.

Sestava Oseka: Chaluš – Rybák (28. Kinkor), Carda, Gondek, Blatský – Brabec (88. Kuneš), Hoch, Šrámek, Čapek (90. Ježek) – J. Říský, D. Říský (72. Hosnedl).