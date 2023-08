/FOTOGALERIE/ Již druhé kolo nového ročníku fotbalového krajského přeboru přineslo derby ze Strakonicka. V Oseku slavili tři body hráči strakonického Junioru.

Derby KP ze Strakonicka vyhrál Junior. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - Junior Strakonice 1:3 (1:2)

Branky: 11. Hosnedl - 40. a 89. Bílý, 45+1 Horník. ŽK: 2:4 (Černý, Hoch - Legdan 2, Lízal, Smola). ČK: 0:1 (38. Legdan). Rozhodčí: Vican st. - Vican ml., Smola. Diváci: 120.

Sestavy - Osek: Pokorný - Gondek, (56. Němeček), Carda, D. Říský, Martin Čapek - Brabec, Balogh, Hoch, Hosnedl, Zhyhora (68. ćerný), J. Říský. Strakonice: Lízal - Kafka, Legdan, Fajtl, Smola - Bílý (90. Kubeš), Zahrádka (94. Boukalík), Horník (76. Stöger), Třeštík, Máška - Krejčí (85. Tipanic).

Oba celky v prvním kole prohrály o jediný gól a v derby chtěly urvat výhru. Začátek zápasu hrál jasně do karet domácím. Ti šli do vedení a od 38. minuty hráli přesilovku. Nakonec bylo vše jinak a všechny body si odvezl Junior.

"Paradoxně nám vyloučení soupeře uškodilo. Asi jsme si mysleli, že již to půjde samo, přestali hrát, lehkovážně jsme zahodili šance. Soupeř na rozdíl od nás více chtěl a v závěru zápasu pečetil výhru z brejku. Junior zvládl derby více. Začátek jsme věli velice dobrý, vstoupili do utkání aktivně a měli dvě velké šance. Jednu z nich jsme proměnili. Pak se to začalo vyrovnávat. Přestože jsme měli možná více ze hry, soupeř více bojoval a měl více chuti do hry. Ve finální fázi jsme selhali. Z mnoha šancí jsme trefili jen dvě tyče. Měli jsme ještě dva až tři góly dát, ale nevyšlo to. Strakoničtí byli v utkání šťastnější," komentoval duel manažer domácího celku Karel Hoch.

Šance nedáváme a dostáváme laciné góly, hodnotil porážku Katovic trenér Vašica

Trenér Junioru Strakonice Přemysl Šroub byl očividně spokojenější. Jeho svěřenci odčinili nepovedený domácí duel s Rudolfovem. "Nebylo to ani trochu jednoduché. Jsem na kluky hrdý, jak to odmakali. Zápas nás stál plno sil, sáhli jsme si až na dno. Hrát hodinu v oslabení a prohrávat, to není nic jednoduchého. Jsem rád, že jsme to zlomili. Kluci si tři body zasloužili za to, jak to odjezdili. Dát tři góly v oslabení v tomto vedru je přímo nadlidský výkon," chválil své svěřence trenér Šroub.

Strakonickým vyšly závěry obou poločasů. "Řekl bych, že jsme na tom byli o něco lépe fyzicky. Měli jsme plnou lavičku a také kvalitnější. Věděli jsme, že Osek toho v létě na klíčových postech moc neodtrénoval a věřil jsem, že by to mohlo být zlomové. Důležitý byl závěr prvního poločasu, kdy jsme se dostali do vedení dvěma góly. Ve druhé půli jse se soustředili na defenzivu. Stáhli jsme to hodně dolu a zkoušeli to přes prejky. Dali jsme dvě tyčky, Osek také trefil dvakrát konstrukci. Byl jsem rád, že jsme to odjezdili, kluci potřebovali zvednout sebevědomí, protože ten první zápas jsme odchodili," hodnotil duel strakonický lodivod.

Junior se tak dobře naladil na domácí duel s Třeboní. "Třeboň by měla být jedním z nejlepších týmů sezony. Posilovali, mají kvalitní tým. Bude to o poctivé defenzivě a musíme podat lepší výkon než s Rudolfovem. Přišlo dost lidí a chceme jim ukázat, že fotbal umíme," hledí již k dalšímu duelu trenér Šroub.