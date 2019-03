Osek – Dražice 4:1 (3:1).

Branky: 15. M. Brabec, 26. (PK) J. Hoch, 43. L. Blatský, 79. J. Říský – 39. L. Stuchlík.

„Jsem rád, že se jarní premiéra vydařila. První tři jarní zápasy určí, jak se pro nás bude jaro vyvíjet. Výsledek vypadá přesvědčivě, ale ne ve všech fázích zápasu jsme soupeře přehrávali. Vedli jsme o dvě branky, ale pak soupeř snížil a pro nás jen dobře, že se podařilo dát třetí gól a znovu uskočit o dva góly. Na začátku druhé půle jsme se nechali soupeřem zatlačit. Hostům patřilo pětadvacet minut hry a my měli i trochu štěstí. Jednu gólovku soupeře vychytal Kozlík, další šanci hosté neproměnili. Pak však přišel rozhodující moment utkání, kdy jsme po standardce dali čtvrtou branku a rozhodli o vítězství,“ shrnul utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek a doplnil: Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Měli jsme však více šancí a zvítězili zaslouženě. Nyní se již těšíme na další utkání do Blatné.“

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Maroušek (87. Čapek), Hoch, Brabec (85. Ježek), Hosnedl (89. Diviš) – Blatský (73. Lávička), Říský.