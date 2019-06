Osek – Třeboň 0:4 (0:3). 2. D. Růžička, 3. M. Průcha, 19. (PK) L. Vávra, 77. R. Diviš.

„Začátek jsme doslova prospali a zaslouženě to bylo po třech minutách 0:2. Soupeř výborně kombinoval a dal rychlé góly. Za tohoto stavu sudí neposoudil hru soupeře rukou ve vlastní šestnáctce jako prohřešek proti pravidlům. Pak jsme ale faulovali ve vápně my a soupeř přidal z penalty třetí branku. V prvním poločase jsme se zkrátka nedostali do hry. Ve druhém poločase jsme zlepšili pohyb, dostávali se před gólmana soupeře a měli i sérii šesti rohů v řadě. Paradoxně hned poté přidal soupeř z brejku čtvrtý gól. Pak již se zápas jen dohrával. Ve druhém poločase jsme to sice mohli zdramatizovat, ale zápas se hraje na branky, ty dávala Třeboň a zaslouženě vyhrála,“ hodnotil utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor (78. M. Krejčí ml.), M. Krejčí st., Carda, Benda – Brabec, Kroupa, Hoch, Maroušek – Říský, Lávička (67. V. Ježek).