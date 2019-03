Z týmu ze Strakonicka hrál doma pouze Osek a utkání s Dražicemi zvládl za tři body. Ty si vezou i fotbalisté Katovic z Roudného. Blatná bojovala o mistrovské body včera odpoledne v Milevsku.

Osek – Dražice 4:1 (3:1). Branky: 15. M. Brabec, 26. (PK) J. Hoch, 43. L. Blatský, 79. J. Říský – 39. L. Stuchlík.

„Jsem rád, že se jarní premiéra vydařila. První tři jarní zápasy určí, jak se pro nás bude zbytek sezony vyvíjet. Výsledek vypadá přesvědčivě, ale ne ve všech fázích zápasu jsme soupeře přehrávali. Vedli jsme o dvě branky, ale pak soupeř snížil a pro nás jen dobře, že se podařilo dát třetí gól a znovu uskočit o dva góly. Na začátku druhé půle jsme se nechali soupeřem zatlačit. Hostům patřilo pětadvacet minut hry a my měli i trochu štěstí. Jednu gólovku soupeře vychytal Kozlík, další šanci hosté neproměnili. Pak však přišel rozhodující moment utkání, kdy jsme po standardce dali čtvrtou branku a rozhodli o vítězství,“ shrnul utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek a doplnil: Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Měli jsme však více šancí a zvítězili zaslouženě. Nyní se již těšíme na další utkání do Blatné.“

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Maroušek (87. Čapek), Hoch, Brabec (85. Ježek), Hosnedl (89. Diviš) – Blatský (73. Lávička), Říský.

Roudné – Katovice 1:3 (1:2). 37. M. Škoda – 20. J. Miklas, 33. a 69. M. Požárek.

„Chtěli jsme všechny body, ale výhra se nerodila lehce. Domácí na nás v úvodu vlétli a čtvrt hodiny nám trvalo, než jsme se hře přizpůsobili. Vypracovali jsme si nějaké šance, ale ty první dvě neproměnili. Pak jsme vstřelili dvě branky, kluci si asi mysleli, že poločas v klidu dohrají, ale v závěru půle zapomněli na hráče, který snížil. Domácí vstupovali do druhé půle s tím, že by rádi se zápasem něco udělali. V jedné situaci nás zachránila tyč, ale pak jsme se dostali do dvou brejků, z prvního ještě branka Michala Požárka pro ofsajd neplatila, ale ze druhého již ano a znovu to bylo o dva góly. Tři body jsme si již uhráli,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý a doplnil: „Roudné chtělo hrát fotbal, my také, takže měl zápas vysokou kvalitu a musel se líbit. K tomu přispělo i to, že domácí dokázali připravit výborné hřiště.“

Katovičtí v dalším kole přivítají v sobotu na svém hřišti soupeře z Čimelic.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Hajdušek, Janoch, Chylík – Miklas (75. Zoubek), Tušer, Kagui, Repa (71. Horejš) – Požárek (89. Hromíř), Uher.

Milevsko – Blatná 7:1 (4:0). 6., 42. a 67. (PK) Barda, 12. M. Petr, 41. P. Dvořák, 75. J. Paták, 90. J. Marvan – 81. O. Křivanec.

Milevsko vzalo Blatnou na umělou trávu, kde se asi domácí cítili silnější v kramflecích. Navíc domácím vyšel i začátek zápasu. „V prvních deseti minutách přišly dva centry před naší bránu a byly z toho dva góly. Hráli jsme však dál a dvakrát nastřelili břevno. Ale místo toho, aby byla půle 2:2, tak to bylo 4:0, když domácí přidali další dva góly. Po přestávce jsme inkasovali z pokutového kopu a dostali i další dva góly. Tentokrát jsme neměli ani trochu štěstíčka, prakticky nic se nedařilo. My se sice snažili hrát fotbal, ale branky dávali domácí, nám nebylo souzeno,“ shrnul utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš a doplnil: „Musíme se z toho nyní oklepat a soustředíme se na další utkání. Doma hostíme Osek, který nyní bodoval a může jít do vzájemného souboje v klidu.“

Sestava Blatné: Chlanda – Nový (65. Levý), Šejvar, Sedláček (76. Bláha), Motyka – Mišiak, Šilhavý, Machovský (76. Houzar), Křivanec – Míka (46. Jícha), Říha (65. Sýkora).