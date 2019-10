Osek - Dražice 4:1 (2:1). 29. a 45. J. Říský, 84. J. Kinkor, 94. L. Blatský – 25. L. Stuchlík.

„Jsou to pro nás velice důležité body, doma se nám v posledních zápasech nedařilo. Stál proti nám zkušený soupeř, který šel do vedení, když jsme neuhlídali situaci po autovém vhazování, ač jsem na to naše hráče upozorňoval. Do poločasu jsme to však dokázali otočit, když se dvakrát trefil Jakub Říský. Ve druhém poločase jsme se dostali do několika šancí, ale pak přišlo v souboji k nezaviněnému zranění na hlavě našeho gólmana Budoše a jelikož jsme neměli druhého gólmana, šel mezi tyče z pole Honza Hoch. Ale dokázali jsme i tak zápas dohrát. Sice jsme neproměnili penaltu, když trefil Blatský břevno, ale pak dal hlavou třetí branku Kinkor. Soupeř to pak otevřel a my přidali Blatským čtvrtou branku. Body jsou doma, vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil utkání trenér Oseka Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Budoš (70. Hoch) – Rybák, Krejčí, Carda, Benda (43. Kinkor) – Blatský, Hoch (70. Lávička), Brabec, Maroušek – J. Říský, D. Říský (91. Ježek).