Osek – Roudné 4:2 (2:0). 23. M. Carda, 41. a 85. J. Říský, 50. J. Lávička – 72. M. Neckář, 74. V. Kadlec.

„Vývoj zápasu vůbec nenapovídal, že k nám přijel poslední tým tabulky. Hned v úvodu zápasu mělo Roudné tutovku, nás zachránil brankář Kozlík. První poločas odehrál soupeř výborně v pohybu a dobře kombinoval. Paradoxně jsme dávali branky my. Tu první po trestném kopu, když dorážel míč do sítě Carda. Pak jsme měli výhodu penalty, tu však Hoch neproměnil Přesto jsme ještě před přestávkou dali Říským druhý gól. Když pět minut po přestávce Říský prošel obranou soupeře a předložil míč na třetí gól Lávičkovi, vypadalo to, že je po zápase. Ale hosté během pár minut vstřelili dvě branky, korigovali na 3:2 a přišly drobné obavy. Ale pojistku přidal po rohovém kopu přesnou hlavičkou Říský. Vůbec to nebyl jednoduchý zápas, hosté předváděli pěkný fotbal, ale hraje se na branky a těch my dali více. Důležité tři body zůstaly doma,“ komentoval utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, Carda, Krejčí, Benda – Brabec, Blatský, Hoch, Maroušek – Lávička (89. Parči), Říský.