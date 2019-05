Blatná – Katovice 1:5 (1:3). 10. F. Čadek – 19. a 20. V. Uher, 28. M. Tušer, 52. vlastní J. Sýkora, 70. M. Repa.

„Katovice mají opačné starosti než my, takže jsme v tomto utkání mohli jen překvapit. To se nám povedlo jen prvních deset minut, když jsme se dostali do vedení střelou Čadka. To už bylo z naší strany bohužel vše, co jsme ukázali. Hosté poté převzali otěže zápasu a ukázali, jak kvalitní mají kádr. Pěti brankami otočili skóre ve svůj prospěch a zaslouženě si odvážejí tři body,“ shrnul utkání asistent domácího trenéra Roman Remeš.

„Prvních pětadvacet minut ovlivnil prudký déšť, těžko se dalo na hřišti něco vymýšlet. Domácím se podařilo v té době vstřelit branku, ale kolem dvacáté minuty jsme to otočili a v poločase vedli 3:1. Ve druhém poločase již bylo hřiště dobré a my začali více kombinovat, přehrávali soupeře pohybem a vytvářeli si plno šancí. Z těch jsme vstřelili jen dvě branky. Musím kluky pochválit, odvedli výbornou práci. Nic jsme nepodcenili a podali stoprocentní výkon,“ komentoval utkání katovický trenér Roman Malý a doplnil: „Nyní nás čeká zápas jara, kdy doma přivítáme Lom u Tábora. Věřím, že to zvládneme a potvrdíme současnou formu. Pojistili bychom si tak druhé místo v tabulce.“

Sestavy – Blatná: Chlanda – Sýkora, Sedláček, Šejvar (63. Peleška), Míka (46. Šilhavý) – Motyka, Prokopec, Říha, Křivanec – Čadek, Nový (69. Levý). Katovice: Švehla – Cibulka (56. Kadula), Hajdušek, Tušer, Chylík – Horejš, Kagui, Janoch, Repa (86. Koutský) – Uher, Požárek (73. Zoubek).