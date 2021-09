SK Rudolfov - Slavoj Český Krumlov 1:0 (1:0)

Branka: 45. Rampa. ŽK 0:2 (Vávra, Růžička). Diváci: 130. Rozhodčí: Polák - Panský, Ondřej.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Výhry nad lídrem tabulky si velmi vážíme, zároveň ji našim klukům moc přeji, protože si ji vybojovali od první do poslední minuty. Čekali jsme od Krumlova ofenzivní smšrť, která se ale díky naší zabezpečené obraně nekonala. A když se nám na konci prvního poločasu podařilo vstřelit gól do šatny, bereme velmi cenné tři body proti z mého pohledu příliš sebevědomému soupeři."

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Nedokázali jsme se vypořádat s dobře zvolenou taktiku domácích a marně jsme dobývali jejich branku. V první půli jsme měli dvě příležitosti, ale skórovat jsme z nich nedokázali. A naopak, po naší chybě a nedůrazu se Rudolfov ujal těsně před přestávkou vedení. Druhá půle se ze strany protivníka nesla ve znamení klasického „prešovského betonu“. Přesto jsme si opět nějaké možnosti připravili, ale nevyužili jsme je. Rudolfov na menším hřišti využil zúženého prostoru, dobře bránil a my na něj nedokázali nic vymyslet, takže vyhrál zaslouženě.“

Olympia Týn nad Vltavou - Junior Strakonice 0:0

ŽK 1:2 (Dumbrovský – Funda, Benedikt). Diváci: 200. Rozhodčí: Němec – Vican, Klátil.

Václav Mareš, trenér Týna: "Dnes jsme měli k dispozici kompletní tým a na výkonu to bylo znát. Od začátku jsme se snažili hrát aktivně dopředu a vytvářeli si šance. Všechny ale zastavil skvělými zákroky brankář Lízal. Do druhé půle jsme vstoupili podobně jako do té první a vytvářeli tlak na hostující branku. Dvakrát jsme se už téměř radovali, ale Dobalovy přímé kopy nejprve zastavila tyč a poté břevno. Kolem 70. minuty jsme trochu vypadli z tempa a i Strakonice si vytvořily velké šance. I nás však podržel brankář, novopečený ženich Kuba Vachuta. Hráčům za předvedeny výkon nemůžu nic vytknout. I kdybychom dnes hráli cely den tak gola nedáme. Troufám si říct, ze jsme dnes ztratili dva body."

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "Pro nás je to dobrý bod ze hřiště soupeře. My nepředvedli úplně nejlepší výkon. Myslím si, že jsme měli i trochu štěstí, protože soupeř trefil dvakrát brankovou konstrukci. I my měli dvě tři šance, ze kterých jsme se mohli prosadit. Bohužel to nevyšlo. Pro nás bod dobrý a musím vyzdvihnout výkon gólmana Lízala, který v prvním poločase kryl dvě hodně nebezpečné střely. Podržel nás, ale gólově se nám nedařilo, proto se body dělily."

FK Táborsko B – Tatran Prachatice 1:2 (0:1)

Branky: 83. Š. Havrda – 20. M. Babka, 67. (PK) T. Pecka. ŽK: 4:4 (Jansa, Škrleta, Mácha, Havrda – Pícha, Kasík, Makoš, Babka). ČK: 3:1 (23. M. Šrleta, 25. M. Jelen /na lavičce/, 82. L. Jansa – 74. M. Babka). Diváci: 65. Rozhodčí: Mach - Votava, Klátil.

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „V prvních dvaceti minutách jsme si vytvořili tlak i několik brankových příležitostí, pak jsme ale inkasovali gól, kterému předcházel ofsajd. Následně nám rozhodčí velmi přísně vyloučil hráče za dva fauly v rozmezí jedné minuty. I přes výslednou porážku musím kluky pochválit za to, že zápas nevzdali a byli i v deseti více na balónu. Nějaké gólovky jsme si v utkání ještě vytvořili a je škoda, že jsme je nedokázali proměnit.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Domácí na začátku více drželi balon. To jsme očekávali a hráli to z bloku. Z toho jsme chodili do brejků. První šanci jsme nedali. Pak šel Babka sám na gólmana, soupeř jej sestřelil i s míčem za žlutou kartu. Stejný hráč pak sice asi nechtěně, ale kopl našeho hráče a po druhé žluté šel ven. Mezi tím dostal červenou i trenér domácích. My mohli dát do šatny druhý gól, ale nedali. Druhá půle začala vyrovnaně a my nedotáhli některé slibné brejky. Soupeř to jednou napálil do břevna, odtud to šlo na čáru a ven. Byly tam i nějaké závary, ale my šli do brejku a z něho měli penaltu, kterou proměnil Pecka. Pak jsme dostali červenou kartu i my, když šel Babka do souboje s gólmanem a dostal druhou žlutou. Pak došlo k situaci, kdy náš gólman fauloval za žlutou mimo vápno, domácí hráč vynadal rozhodčímu a Táborsko šlo do devíti. Bylo to zkrátka bláznivé. Ale pro nás zlaté body. Máme jich patnáct a jsme zachráněni.“

Jiskra Třeboň - SK Siko Čimelice 1:1 (1:0)

Branky: 34. Franěk - 86. Šťástka. ŽK: 2:2 (Kubata, Matoušek - Káš, Viták). Diváci: 220. Rozhodčí: Žurek - Peterka, Votava.

Petr Skála, trenér Třeboně: "Byl to asi zatím nejkvalitnější protivník, s nímž jsme se v této sezoně doposud utkali. Čimelice jsou hodně fotbalové, hrtají rychle, mají ve svém středu zkušené hráče jako třeba Hegenbarta či Listopada. Přesto jsem se jim v první půli herně vyrovnali a dostali se do vedení, když po půlhodině hry pěknou střelu Matouška dorazil do sítě Franěk. Dobrý fotbal se hrál i po přestávce, hosté byli nebezpeční a dokázali si vytvořit šance, do přesčíslení jsme však několikrát šli i my. Čimelice vyrovnaly až v závěru, ale zcela zaslouženě. S remízou jsme v našem stavu, kdy těžko dáváme dohromady sestavu, spokojeni."

Tomáš Smrčina, trenér SIKO Čimelice: "Jsme za bod rádi. Před utkáním bychom ho brali. Je dobře, že po domácí výhře nad Rudolfovem jsme přidali další dobrý výsledek. Je fakt, že v prvním poločase byla Třeboň lepším týmem, prvním pětadvacet minut nás zamkla před naší bránou. My měli pár náznaků šancí, ale dvakrát jsme si to před brankářem ukopli. Ale na druhé straně jsme mohli hodně inkasovat. První půle zkrátka byla z naší strany špatná. Do druhé půle jsme prostřídali, trochu to změnili a herně se chytili. Třeboň jsme zmáčkli a vytvářeli si nějaké šance. Mohli jsme v klidu dát tři či čtyři góly. Mohli jsme rozhodnout v poslední minutě. Třeboň však byla hodně nebezpečná z brejků a remíza je s ohledem na kontext celého zápasu asi spravedlivá."

Osek – Jankov 3:2 (2:1)

Branky: 27. Čapek, 31. J. Říský (11), 87. Carda – 4. Benda, 90 +1. Bláha. ŽK: 1:3 (Šrámek – Bláha, Klíma, Fajtl). Diváci: 120. Rozhodčí: Žemlička – Kaštánek, Lepič.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Do třetí minuty jsme si vytvořili dvě šance, neproměnili je a soupeř šel následně z první střely na bránu do vedení. Takhle to zkrátka máme každý zápas a opět jsme museli stav otáčet. Kluky musím pochválit, odjezdili to, odmakali. Otočili jsme to po pěkných akcích ještě v prvním poločase na 2:1. Jankov pak do toho šlápl a hrát dobře. Před zápasem zapršelo a bylo to o soubojích. Druhá půle byla bojovná, ale my tam měli další dvě šance, které jsme měli proměnit. Naštěstí pak Carda, který přijel dvě minuty před zápasem z dovolené, přidal naší třetí branku. Pak jsme si to hlídali. Musím říci, že hrál Jankov opravdu dobře a půjde podle mne tabulkou nahoru."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „V utkání jsme se museli obejít bez pětice hráčů, z nichž minimálně čtyři patří do základní sestavy. Přesto jsme začali skvěle a ve čtvrté minutě se Bendou ujali vedení. Po vyrovnané dvacetiminutovce se nám začaly bortit plány, kdy se nám zranil další hráč, krátce na to jsme inkasovali z první vážnější akce domácích a ve 30. minutě byla proti nám odpískána penalta za faul minimálně metr před pokutovým územím. I v tomto máme smůlu, když nám minulý týden nebyl uznán regulérní gól a nyní toto. Přesto jsme se snažili koukat sami na sebe a bojovat o co nejlepší výsledek. Bohužel se opět potvrdilo, že nejsme dopředu nikterak nebezpeční a v podstatě jsme si nevytvořili žádnou šanci. Krátce před koncem jsme zase inkasovali takový laciný nešťastný gól a bylo rozhodnuto. Sice jsme ještě po rohu také skórovali, ale body nemáme žádné. Nyní je před námi klíčové derby s Rudolfovem, které musíme bezpodmínečně zvládnout za tři body.“

Sokol Sezimovo Ústí – Blatná 3:1 (1:1)

Branky: 11. Škarda, 53. Pavelka, 85. Kav᠆ka – 28. Kůst. ŽK: 0:4 (Hlaváč, Sedláček, Prokopec, Kůst). Rozhodčí: Dunovský – Mach, Brom.

Jakub Škarda, kapitán Sokola Sezimovo Ústí: „Pro oba týmy to byl zápas o šest bodů a byli jsme to my, kteří ho zvládli. Do utkání jsme vstoupili aktivně a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Hosté vyrovnali po naší chybě na půli hřiště a následné špatné komunikaci ve vápně. Druhý gól jsme dali po rohovém kopu. Po něm jsme zbytečně zalezli a soupeř nás deset minut přehrával, ale nepustili jsme ho do žádné velké příležitosti. Byly tam jen střely z dvaceti metrů, které často končily mimo. Uklidnil nás gól na 3:1, který vstřelil Kavka. Ten pak ještě během zápasu nastřelil tyč a břevno. Musím pochválit celý tým za předvedenou hru a nasazení.“

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Bylo to oboustranně trochu nervózní. Začátek z naší strany vypadal ustrašeně. Domácí brzy otevřeli skóre. My začali hrát až ve chvíli, kdy jsme prohrávali. Po necelé půlhodině hry se nám po zatažení Šimůnka a střele Kůsta pod břevno podařilo vyrovnat. To bylo z první půle vše. Vytvořili jsme si další příležitosti, ale nedokázali z toho nic vytvořit. Byli jsme málo agresivní. Ve druhém poločase jsme bohužel opět nechali domácí po standardní situaci skórovat. V poslední čtvrthodině jsme dostali domácí pod tlak, měli několik šancí, ale chyběly asi síly do zakončení. Bylo to takové moc splašené. Na druhé straně domácí trefili břevno a tyč a pak Hlaváč vyrážel míč z prázdné brány. Když jsme otevřeli hru, domácím se pět minut před koncem podařilo dát třetí gól a bylo po všem. Bylo to zbytečně nervózní s několika spornými momenty. Ale domácí dali o dva góly více a vyhráli."

Milevsko – Protivín 2:0 (1:0)

Branky: 16. Süsmelich, 53. Souček. ŽK: 1:3 (Kálal – Dan, Z. Vorel, Buko). Diváci: 156. Rozhodčí: Krčín – Mach, Brom.

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "S Protivínem nemáme dobrou bilanci a toho jsme si byli vědomi. Ale dnes jsme naší hrou za vítězstvím šli. Když shrnu celý zápas, tak jsme byli lepším týmem. Protivín si za celý zápas vytvořil dvě, tři šance. Naše defenziva pracovala velmi dobře a opírali jsme se o dobře propracované rychlé protiútoky. Dnes ze zdravotních důvodů nemohl nastoupit náš klíčový útočník Hadáček a mladý Sedláček. Nicméně mužstvo pracovalo jako tým a další body jsme uhráli.

Miroslav Říha, trenér FK Protivín: "Do zápasu jsme nevstoupili špatně, ale domácím se v 18. minutě z první střely podařilo skórovat a pak trpělivě čekali na brejky. A když na začátku druhého poločasu přidali druhou branku, bylo o vítězi rozhodnuto. Ve vyrovnaném utkání na šance rozhodla produktivita domácích. V ofenzívě se trápíme, hrajeme strašně složitě, bez momentu překvapení a jak už to bývá i bez potřebného štěstíčka."

Dražice - Olešník 1:1 (1:0)

Branky: 31. M. Stuchlík z pen. - 69. Heller. ŽK 4:3 (Veselý, M. Stuchlík, Novotný, Běhoun - Nýdl, Štěch, Maruška). Diváci: 100. Rozhodčí: Izugrafov - Albert, Votava.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Olešník byl po celý zápas lepším a fotbalovějším týmem. V prvním poločase nedotáhl do konce několik slibných akcí. My jsme si vytvořili pár nebezpečných brejků. Při jednom z nich utekl obráncům Lukáš Stuchlík, brankář ho fauloval a my se z penalty dostali do vedení. Za stavu 1:0 tam měl ještě velkou šanci Šimák, ale netrefil odkrytou branku. Druhý poločas už byla herně vyrovnanější, i když měli hosté stále mírně navrch. Oba týmy měly několik šancí. Zhruba v sedmdesáté minutě kopali penaltu i hosté po faulu Turka, ale Baka ji chytil. Tři minuty na to jsme ale přece jen dostali gól ze hry, kdy zůstal ležet náš hráč a kluci přestali hrát, protože si mysleli, že rozhodčí přeruší hru. Na konci nás dvakrát podržel brankář Baka, když v jednom případě zachraňoval na brankové čáře. Bod se zkušeným a kvalitním soupeřem je pro nás nakonec cenný.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "V Dražicích to nemá nikdo jednoduché. Hrají svůj fotbal, který nevoní nikomu. Naše hra vypadala dobře. Škoda neproměněné penalty. Měli jsme vyhrát."