Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Vedoucí duo Jindřichův Hradec a Hluboká bylo stoprocentní, třetí Olešník naopak ztratil dva body v Protivíně, přžestože vedl už 3:0. Prachatice vybojovaly svou první letošní a hodně překvapivou výhru v Týně nad Vltavou.

Fotbalisté Tatranu Prachatice slaví první výhru v soutěži. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FC ZVVZ Milevsko – FK Jindřichův Hradec 0:2 (0:0)

Branky: 62. F. Waník, 90.+1. Strejček. ŽK: 1:5 (Kálal – Rejthar, Madar, R. Mischnik, Šmíd, M. Völfel). Rozhodčí: Novotný – Mach, Kaštánek. Diváci: 140.

Milevsko: Neužil – Kálal (72. Süsmelich), Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan, Souček (46. Bártík), Marvan (86. Baštýř), Přibyl (72. Pich) – Hadáček, Petřík.

J. Hradec: Hulík – Blažek (46. Madar), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník, R. Mischnik, Šmíd (87. M. Völfel), Škarda (90. Strejček), Votava (90. J. Jaroš)– Toman (90. Petr).

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Z naší strany to vůbec nebyl špatný výkon. Byl poctivý, fotbalový, zápas jsme odbojovali, ale nebyli jsme schopní dát gól. Bohužel, potýkáme se se špatnou koncovkou, trápíme se s tím od prvního jarního utkání. To, co nám tam padalo na podzim, teď ne. Měli jsme několik velmi dobrých šancí, tu největší v první půli Kortan, ale jeho střelu vytěsnil na roh hradecký brankář, který svůj tým podržel i v jiných momentech. Když to zjednoduším, hosté měli dvě příležitosti a dali dva góly, my nic.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: Milevsko hrálo velmi dobře, nenechalo nás v klidu rozehrát, bylo to pro nás zatím nejtěžší utkání v jarní části. Tří bodů si proto velmi ceníme, kluci si museli hodně sáhnout do zásobníku sil, aby zápas zvládli, protože jsme narazili na opravdu kvalitního protivníka. Těší i fakt, že jsme vzadu udrželi nulu. První gól padl po akci Votavy, který zleva zatáhl balon a poslal jej do volného prostotu Waníkovi, který prostřelil domácího brankáře. V úplném závěru šel Strejček odvážně do brankáře, který udělal chybu a náš hráč dával do prázdné branky. Spokojenost je tentokrát veliká, navíc se hrálo na těžkém terénu, protože celý první poločas pršelo.“

Jiskra Třeboň – TJ Osek 1:4 (1:1)

Branky: 31. Hromádka (pen.) - 53. a 79. Carda, 16. J. Říský, 90. Sigmund. ŽK: 4:4 (Hromádka, Průcha, Rezek, Týnavský – Šrámek, Němeček, Hoch, D. Říský). Rozhodčí: Votava – Krčín, Hošek. Diváci: 90.

Třeboň: Kopecký - Rezek, Zavadil, Týnavský, Schneider (79. Bartl) - Kubata, Hromádka, Vrána, Matoušek (57. Candra) - Radosta (79. Kocanda), Průcha.

Osek: Vlk – Němeček, Šrámek, Carda, Martin Čapek – Hoch, J. Říský – Matěj Čapek, D. Říský, Sigmund – Hosnedl (84. Zelenka).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme udělali chybu v obraně a soupeř ji v 16. minutě potrestal vedoucím gólem. Drželi jsme míč, hosté na nás čekali a snažili se jednoduchými nákopy překvapovat. Ve 30. minutě jsme po levé straně prošli a Radosta centrem trefil ruku jednoho z protihráčů. K pokutovému kopu se postavil Hromádka a vyrovnal. Po změně stran Osek dvakrát zužitkoval standardní situaci a vedl 3:1. Za tohoto stavu jsme po faulu ve vápně kopali druhou penaltu. Opět se k ní postavil Hromádka, ale neproměnil ji. V nastaveném čase jsme ještě z brejku inkasovali počtvrté. Bohužel, dostáváme moc gólů a nedisciplinovaně bráníme standardní situace.“

Luboš Vašica, trenér Oseka: "První poločas byl vyrovnaný a nám se po jednom brejku podařilo vstřelit vedoucí branku. Soupeř nás hodně zlobil nakopávanými míči na Průchu, který vyhrával hlavičky a sklepával míče na spoluhráče. Třeboň pak vyrovnala z penalty po naší hrubé dvojnásobné chybě a po zbytek poločasu byla lepší. Do druhé půle jsem to přeskládal, Davida Říského dal na stopera, protože jsem věděl, že je to výborný hlavičkář. Od té doby si Průcha prakticky neškrtl, David vyhrál všechny hlavičkové souboje. Poctivě jsme bránili, chodili do brejků a o zápase rozhodly dvě standardní situace. Obě byly dobře kopnuté, Martin Carda si výborně naskočil a dvakrát to tam trefil. Čtvrtý gól jsme dali v nastaveném čase. Mezitím nás však podržel brankář Vlk, když chytil šest minut před koncem penaltu. Jinak jsme byli ve druhém poločase lepší. Drželi jsme míč uprostřed hřiště a domácí pak zbytečně diskutovali s rozhodčím, což jim ubližovalo,"

FK Protivín – FK Olešník 3:3 (0:2)

Branky: 54. Vorel, 58. Hrachovec, 75. Adam – 16. a 46. Beko, 33. Toth. ŽK: 3:4 (Vojík, Vojta, Říha – Szó, Dudek, Nohava, Tomášek). Rozhodčí: M. Vican st. - M. Vican ml, Brych. Diváci: 150.

Protivín: Váverka - Vojík (70. Štěpka), Vojta, Nedvěd, Zach – Jar. Vorel (87. Kozák), D. Bečvář, Hrachovec (88. Kvasnička), Říha, Urban (46. L. Buko) – Petr.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Úvodní poločas se nám vůbec nepovedl a prohráli jsme ho 0:2, i když jsme za stavu 0:1 měli dvě stoprocentní šance na vyrovnání Když jsme hned po třiceti vteřinách druhé inkasovali potřetí, myslel jsem, že je hotovo. Naštěstí po kombinaci nejzkušenějších hráčů Míry Zacha se zakončujícím Mírou Vorlem se nám podařilo protrhnou střeleckou smůlu a v ten moment jsme si začali konečně věřit. Po hodině hry Patrik Hrachovece přidal druhou trefu. Vyrovnat se nám podařilo opět po individuální akci Adamem Petrem. Remíza je asi zasloužená, ale určitě radostnější pro nás. Týmu bych chtěl za výkon ve druhé půli poděkovat, protože srovnat skóre z 0:3 se podaří tak jednou za pět let.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Vedli jsme 3:0 a mysleli si, že je po zápase. Domácí se ale chytili gólem na 1:3, za pomoci rozhodčího dali na 2:3, pak jich bylo plné hřiště a zaslouženě vyrovnali."

FC Silon Táborsko B – FC AL-KO Semice 7:2 (1:2)

Branky: 51., 53., 57. a 82. Ede, 20. Chotovinský, 56. Tolno, 88. Neužil – 16. Valach, 40. Listopad. Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Pečenka. ŽK: 1:0 (Neužil). Diváků: 80.

Táborsko B: Hňup – Kupka (74. Pajer), Fišer, Pánek, Chotovinský (66. Činčura) – Praveček (46. Alozie), Jansa, Neužil, Tolno – Oloko, Ott (66. Koblasa).

Semice: Vondrášek – Pohnán, Sádlo, Listopad – Kačírek (72. Buchtele), J. Keclík, Zborník (72. Pšenička), Blažek, Forman (60. P. Valach) – P. Keclík (60. Linhart), M. Valach.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Zápas jsme rozehráli aktivně a během patnácti minut jsme si vytvořili čtyři velké šance, bohužel bez gólového vyjádření. Soupeř nás za to v průběhu první půle potrestal dvěma vstřelenými góly a my na ně stihli odpovědět pouze brankou Chotovinského. Po poločase jsme museli v kabině zvýšit hlas, a myslím si, že i naši afričtí spoluhráči z tohoto projevu poznali, že takhle tedy ne. Po přestávce jsme na hosty doslova vletěli a během několika minut jsme si díky třem gólům Oloka a jedné trefě Tolna zajistili klid. Pak se počtvrté prosadil Oloko a na konečných 7:2 upravil skóre krásnou střelou Neužil.“

Filip Breibisch, asistent trenéra Semic: „Těžko hodnotit takovýto zápas. Po prvním poločase vedete 2:1, i když se štěstím, ale během šesti minut druhé půle soupeři doslova darujete čtyři branky a je po zápase. To se prostě nemůže stát. Musím jen pogratulovat soupeři, který byl po celé utkání lepší a zaslouženě vyhrál. My se s ním snažili držet krok, ale individuálně jsme propadli a neplnili to, co jsme měli. Hráči Táborska měli větší chuť i odhodlání a my se z toho musíme poučit.“

Olympie Týn nad Vltavou – Tatran Prachatice 0:2 (0:1)

Branky: 3. J. Pravda, 61. Kasík. ŽK: 0:3 (Luňáček, J. Pravda, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Albert. Diváci: 150.

Sestava Prachatic: Coufal – Jar. Rauscher, Legdan, Kováč, Luňáček (87. Gramblička) – Král, Škopek – Horák, J. Pravda, Kasík (80. Kovář) – Jakub Rauscher (89. Fürbach).

Václav Mareš, trenér Týna: "Z naší strany to byl ten nejhorší domácí zápas za mého působení v Týně nad Vltavou. Víc se k utkání nemá cenu vyjadřovat. Hosté vyhráli zaslouženě."

Jiří Pěsta, vedoucí Tatranu Prachatice: "Chtěli jsme alespoň částečně odčinit nezdar z minulého týdne. A k tomu nám pomohl skvělý vstup do utkání, ve kterém nás dostal do vedení Jirka Pravda. Abych pravdu řekl, trochu mě zklamala hra soupeře, čekal jsem, že bude Týn doma aktivní. Trochu pasivnější hrou nám to soupeř usnadnil. My hráli dobře v defenzivě. Dopředu se nám moc nedařilo a především první poločas byl z obou stran takový bezzubý. Ve druhé půli jsme hráli trochu klidněji a po hodině přidali gól na 2:0. Pak jsme si již body nenechali vzít. Kluci hráli dobře odzadu. Defenziva byla po celé utkání dobrá. Dopředu to bylo slabší, ale měli jsme štěstí v zakončení a pak to již ukopali. Celkově to byl vyrovnaný zápas bez větších šancí na obou stranách. Pochválil bych všechny naše hráče a zvláště ty, kteří v průběhu hry do zápasu naskočili."

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Junior Strakonice 3:1 (1:1)

Branky: 38. Hrachovec, 80. Otepka, 85. Hájek – 32. Chalupa. ŽK: 5:4 (Otepka, Hrachovec, Hájek, Krejčí, Šuba – Rozhoň, Rybák, Krejčí, Butnaru). Diváci: 100. Rozhodčí: Petričák – Nedvěd, Krčín.

Sestava Strakonic: Kozlík – Zahrádka, Rozhoň, Bublík, Rybák, Smola – Máška (61. Butnaru), Chalupa, Benedikt, Bílý - Krejčí.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Vzhledem k postavení obou celků v tabulce se mohlo zdát, že zápas bude jednoznačnou záležitostí, ale opak byl pravdou. Strakoničtí šli po ojedinělému útoku do vedení a my jsme Hrachovcovou střelou z dálky ještě do poločasu srovnali na 1:1. Po změně stran jsme sice měli územní převahu, ale gól jsme mohli dostat ze soupeřova brejku v 78. minutě, kdy Strakoničtí nedokázali usměrnit střelu do prázdné brány, a tak jsme prakticky z protiútoku v osmdesáté minutě šli Otepkovou brankou do vedení 2:1. O tři minuty později potvrdil naše vítězství gólem na 3:1 Hájek. Se třemi body jsme spokojeni a ceníme si jich o to víc, že se nám až tolik nedařilo herně."

Tomáš Čakrt, trenér Junioru: "Věděli jsme o kvalitách soupeře, a proto jsme hráli z hodně hlubokého bloku a spoléhali na brejky. Jeden se nám vydařil a dali jsme vedoucí branku. Bohužel soupeř brzy vyrovnal nádhernou střelou Hrachovce z pětadvaceti metrů do šibenice. Ve druhém poločase jsme byli opět pod tlakem, bránili od půlky. V 80. minutě jsme neproměnili ne sto, ale dvěstěprocentní šanci a prakticky z protiútoku inkasovali druhý gól. Pak jsme hru otevřeli a v závěru inkasovali potřetí. Pochválit musím našeho gólmana Kozlíka, který chvílemi čaroval."

TJ Dražice - SK Jankov 2:0 (1:0)

Branky: 34. Běhoun, 76. Štecher. Rozhodčí: Němec – Ondřej, Toman. ŽK: 3:2 (Štecher, Fořt, Běhoun – Kočí, Kočer). Diváků: 90.

Dražice: Počinek – Novotný, Veselý, Fořt, Pražma – Studenovský (90.+1 Böhm), Svojše, D. Štecher (82. Holub), M. Stuchlík (84. J. Stuchlík) – Horka (26. Běhoun), Mareš (79. Tůma).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Bylo to naprosto zasloužené vítězství a kluky musím pochválit za přístup a nasazení. Naši první šanci měl Horka, jenže ji neproměnil. Následně ho vinou zranění vystřídal Běhoun a hned po svém nástupu krásnou střelou do šibenice otevřel skóre. Soupeř mohl vyrovnat na začátku druhého poločasu, kdy jeho samostatný únik zneškodnil Počinek, žádnou jinou šanci si ale Jankov nevytvořil. My jsme na konci přidali druhý gól, ale měli předtím i potom i další šance a mohli vyhrát zápas výraznějším rozdílem. I tak jsme ale samozřejmě spokojeni.“

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: "Zápas potvrdil přesně to, co jsme od něho očekávali. Byl to boj plný osobních soubojů, čemuž výrazně napomohl silný vítr. Osobně jsem od nás čekal větší kvalitu v kombinaci. V tréninku kluci nevypadají špatně, ale přijde zápas a my jsme v podstatě nuloví. Hrozně složitě se dostáváme do šancí, a když už si jednu vypracujeme, tak jí neproměníme. Ta šance přišla za stavu 1:0 dvacet minut před koncem. Kdybychom jí proměnili, třeba jsme nemuseli odjíždět s prázdnou. Ale znáte to, kdyby ve fotbale neplatí. Dražice vstřelily dvě branky, měly ještě další dvě šance, takže si vyhrát zasloužily. Na nás leží deka, ale věřím, že třeba i s jedním vstřeleným gólem se zvedneme a začneme předvádět to, co bychom si přáli a na co máme."

SK Rudolfov - TJ Spartak Trhové Sviny 2:2 (1:1)

Branky: 38. Peiger, 60. Tlamsa – 23. Valut, 72. Fatura. ŽK: 2:2 (Říha 2 – Šafránek, Fatura), ČK: 1:0 (87. Říha). Diváci: 70. Rozhodčí: Šťastný – Kollmann, Vican ml.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Ani na třetí pokus se nám nepodařilo na jaře vyhrát, ale máme aspoň první jarní bod. Pozitivem je, že se nám podařilo otočit skóre po úvodní brance Trhových Svinů. Negativem naopak je, že jsem nechali soupeře poměrně rychle vyrovnat. Výsledkově nakonec asi spravedlivá remíza. Největším negativem z našeho pohledu je naprosto zbytečná červená karta za nesportovní chování. Takto se prezentovat nemůžeme."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Na nerovném terénu se nehrál kvalitní fotbal. Naše mužstvo hrálo špatně. Nešla nám souhra a kombinace, chyběl pohyb. A tak i proto padly všechny branky po standardních situacích. Zápas skončil nakonec asi spravedlivou dělbou bodů."