Branky: 19., 38. (pen.) a 73. Petřík - 55. Martin Čapek, 83. Hoch. ŽK: 1:3 (Marvan - Kubiš, Matěj Čapek, Zelenka). Diváků: 150. Rozhodčí: Krčín - Albert, Mach.

Milevsko: Dvořák – Hejl, Vakoč, Kosobud, Málek, Souček (80. Bártík), Maršík (58. Kortan), Marvan, Stejskal – Hadáček (65. Sedláček), Petřík (80. Pich). Osek: Uhříček – Zelenka, Němeček, Kubiš, Martin Čapek – Brabec (52. Hromek), Šrámek Hoch, Matěj Čapek – Hosnedl, Carda.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Jsou to nakonec šťastné body. Vedeme v půli o dva góly, pak jde Petřík sám na bránu, překopne ji a my naopak inkasujeme. Ještě že jsme dali na 3:1, ale celkově jsme hráli druhý poločas špatně. Od 60. minuty jsme se sesypali a dostali soupeře na koně. My se po dobrém prvním poločase přizpůsobili jednoduché hře soupeře. Zbytečně jsme ztráceli balony, nepodrželi míč a soupeře zvedli. Máme mladý tým, rychlé kluky, ale pálí nás neproměňování šancí. Prakticky jsme dostali ze dvou střel dva góly. Pak nás gólman podržel při standardkách soupeře. Sice jsme měli zápas po většinu času pod kontrolou, ale nedáváme šance."

Karel Hoch, trenér Oseka: „Prví půli jsme byli moc pasivní, až příliš zalezlí vzadu. Nebyla tam potřebná aktivita, dostali jsme se do pár brejků. Domácí měli první půli ve své moci. Dobře kombinovali a zaslouženě se ujali vedení, i když po našich chybách. Druhou půli se to výrazně změnilo. Byli jsme aktivní, nutili jsme domácí k chybám a podařilo se nám snížit. Mohli jsme i vyrovnat, ale Martin Šrámek z malého vápna netrefil branku. Následně jsme z brejku inkasovali jednoduchý gól, kdy domácí útočník obešel našeho gólmana prakticky až do prázdné branky. V závěru jsme se to snažili dohrát a snížili krásnou střelou Honzy Hocha do šibenice z pětadvaceti metrů. Závěr byl hektický. Domácí chtěli vyhrát, my vyrovnat. Měli jsme na to i šanci, kdy Martin Carda hlavou nedal. V naší velké šanci byl podražen Martin Šrámek, ale místo penalty jsme kopali roh. Za první půli si zasloužili výhru domácí, za druhou my minimálně vyrovnat, ale nedali jsme góly, takže odjíždíme bez bodu."

SK Rudolfov - Tatran Prachatice 3:0 (0:0)

Branky: 58. Pouzar, 63. a 88. Sládek. ŽK: 1:1 (Hric - T. Pravda). Diváci: 100. Rozhodčí: Lepič - Němec, Kaštánek.

Rudolfov:

Prachatice: Jar. Rauscher – Kolda – J. Pravda, Jakub Rauscher, Luňáček – Kasík, T. Pravda (77. Kuzma), Škopek, Fischer, Fürbach (77. Kojan) – Linhart.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Zápas se odehrál na těžkém podmáčeném terénu a mnoho krásy divákům nenabídl. Od začátku utkání jsme si šli za vítězstvím, ale dvě slibné šance v prvním poločase zůstaly nevyužity. Když jsme střeleckou smůlu protrhli a poprvé skórovali, uklidnili jsme se a přidali další hezké branky. V utkání jsme dle mého názoru byli od začátku do konce lepším týmem a body zůstaly oprávněně doma."

Josef Raušer, trenér Prachatic: „Opět jsme nastoupili s hráčem z pole v bráně. Další dva hráči nastoupili se sebezapřením a na lavičce byli dva dorostenci, když jsme jednoho přivezli až na druhou půli. Kluci podali statečný výkon. Do 60. minuty to bylo vyrovnané, bohužel jsme pak inkasovali z hloupé chyby. Svoje šance jsme neproměnili. Ale kluci bojovali, není jim co vytknout. Ale je to pořád dokola. Své šance neproměníme a soupeř nás potrestá z jediné chyby. 3:0 je kruté, ale na druhé straně se fotbal rozhoduje ve vápnech, jak obranných, tak útočných, a tam my tu kvalitu a důraz nemáme. Většina kluků hraje krajský přebor poprvé a zkrátka se to učí.“

TJ Dražice – AL-KO Semice 1:1 (1:0)

Branky: 9. L. Stuchlík – 2. Blažek z pen. ŽK: 2:3 (M. Štecher, D. Štecher – Trantina, Veleman, Holub). Diváci: 50. Rozhodčí: Cigáň – Kollmann, Vican.

Dražice: Počinek – Pražma, Veselý, M. Štecher (63. Bareš), Novotný – J. Štecher, D. Štecher, L. Stuchlík, Turek (87. Tůma) – Horka (82. J. Stuchlík), Mareš (74. Běhoun).

Semice: Dvořáček – Pšenička, Trantina, Listopad, Řezáč – Šourek (58. Antony), Holub, Blažek, Keclík, Císařovský – Veleman (63. Valach).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Oboustranně to nebyl žádný oslnivý výkon a hrál se spíš bojovný fotbal. Faktem je, že jsme si v obou poločasech vytvořili řadu šancí, několikrát trefili břevno, ale vytěžili jsme z toho jediný gól po střele Lukáše Stuchlíka k tyči. Soupeř si za celý zápas žádnou výraznou příležitost nevytvořil, bohužel v 85. minutě po trestném kopu jsme faulovali ve vápně a hosté z penalty vyrovnali. Jednoznačně jsme ztratili dva body, protože šancí jsme měli opravdu hodně.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „Určitě dobrý bod. Když to vezmu z průběhu utkání, tak jsme vyrovnávali až v závěru. Myslím si, že hlavně po přestávce jsme měli více ze hry a byli více na balonu. Byli jsme nebezpečnější, i když Dražice hrozily z brejků a měly tam spojnici tyče a břevna. Byli jsme sice o kousíček lepší, ale bod bereme. Dali jsme gól již v prvním poločase, ale ten nám z nějakého důvodu nebyl uznán. Soupeř šel hned z protiútoku do vedení. Domácí to celý zápas nakopávali, moc na koukání to zkrátka nebylo. Ale ve výsledku jsme spokojení. Máme bod z venku, navíc z Dražic.“

FK Protivín - Spartak Trhové Sviny 2:2 (1:1)

Branky: 33. Nedvěd, 62. Petr - 15. Kulík (vlastní), 75. Šemro. ŽK: 5:4 (Z. Vorel, Štěpka, J. Vorel, Váverka, Vojta – Hruška, Valut, Kolář, Borek). Diváků: 105. Rozhodčí: Šťastný - Boček, Herzog.

Protivín: Váverka – Vojík (46. Buko Leroy), Kulík, Vojta, Štěpka – Hrachovec, Bečvář (56. Urban), Z. Vorel, Nedvěd (75. Zach) – J. Vorel, Říha (46. Petr).

Trhové Sviny:

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Za mě asi spravedlivá remíza. V prvním poločase byl soupeř lepší, živější a po zásluze šel do vedení. Nám se podařilo do přestávky srovnat. Prvních dvacet minut druhé půle jsme měli zase lepší my a dali vedoucí branku. Inkasovali jsme však laciný gól, který vlil soupeři krev do žil a byl v závěru nebezpečný. Nebyli jsme lepší, takže jsme si ani nezasloužili vyhrát."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Domácí mužstvo vstřelilo tři branky, naše jednu. Ale přesto vezeme bod. Utkání se hrálo na těžkém terénu, i tak si myslím, že se přítomní diváci nenudily. Hrál se útočný a otevřený zápas. Na každé straně zvonily tyče. Dělba bodů za remízu 2:2 je nakonec spravedlivá."

SK Jankov – Junior Strakonice 1:0 (1:0)

Branka: 16. vlastní (Kafka). ŽK: 4:2 (Jirkovský, Mizera, Kollár, Voráček – Rozhoň, Rybák). ČK: 0:1 (53. Zahrádka). Diváci: 108. Rozhodčí: Votava – Tauber, Novotný.

Jankov:

Strakonice: Lízal – Hozman (79. Boukalík), Kafka, Rybák, Smola – Rozhoň (62. Míčka), Zahrádka – Máška, Krejčí, Doležal (69. Zábranský) – Bílý.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Dnes se přesně ukázalo, jaké máme problémy vstřelit gól. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, v jedenácté minutě jsme nedali Kočerem jasnou gólovku, ale naštěstí si v šestnácté minutě hostující stoper vsítil vlastní branku. S jednogólovým vedením jsme postupně přepnuli do udržovacího režimu a na hřišti se téměř nic nedělo. Ve druhé půli to byl velký boj, žlutilo se a hosté šli v 52. minutě do deseti po vyloučení kapitána Zahrádky. My jsme pak měli zhruba dvě až tři možnosti na rozhodnutí zápasu, ale v koncovce jsme slaboučcí a proto jsme se báli o výsledek až do samotného konce. Měli jsme z kliku, že vlastenec padl, protože my bychom gól sami nedali. Zaplaťpánbůh za tři body, ovšem zápas k pokoukání to v žádném případě nebyl."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Utkání ovlivnily tři momenty. Hned v úvodu skončil lob Tomáše Bílého vedle domácí branky. Po čtvrt hodině jsme si dali vlastní gól. A třetí moment přišel v úvodu druhé půle, kdy byl po druhé žluté vyloučen Zahrádka. Celkově jsme hráli špatně a potřetí v řadě nedali gól ze hry a pokud za celý zápas netrefíme branku, těžko můžeme bodovat."

FK Olešník – FK Jindřichův Hradec 3:1 (1:1)

Branky: 64. a 69. Martinec, 29. Toth – 37. R. Mischnik. Rozhodčí: Dunovský – Jevčák, Mráz. ŽK: 0:1 (M. Völfel). Diváci: 150.

J. Hradec: T. Cettl – P. Jaroš, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák, Šmíd (69. Fical), F. Votava (72. M. Völfel), R. Mischnik, F. Waník (72. Strejček) – Toman.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Hrál se velmi dobrý zápas. Rozhodla větší touha o vítězství, která byla na naší straně. S výsledkem i průběhem utkání můžeme být spokojeni. Teď to musíme potvrdit i v dalších duelech."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Určitou snahu sice musžtvu nelze upřít, ale podali celkově jsme podali bezkrevný výkon a nepřidali jsme nic navíc. Po vyrovnané první půli jsem věřil, že to po změně stran zvládneme, ale Olešník byl lepší a vyhrál zaslouženě. Domácí šli po půlhodině do vedení, když si náš brankář v malém vápně nezjednal dostatečný respekt a prohrál souboj. O necelých deset minut později se nám povedlo vyrovnat po rohovém kopu zásluhou Mischnika. Zápas se zlomil během pěti minut ve druhé půle, kdy jsme dvakrát inkasovali od Martince. Nejprve se po sklepnutí Lafaty prosadil z levé strany, poté tečovanou střelou k tyči. Nyní jedeme na Hlubokou, což je typologicky podobný soupeř jako Olešník. Věřím, že jsme se dostatečně ponaučili a předvedeme nikoliv bezkrevný, ale horkokrevný výkon.“

Jiskra Třeboň – Olympie Týn nad Vltavou 1:2 (0:1)

Branky: 61. (pen.) Hromádka – 13. Dobal, 52. Dumbrovský. Rozhodčí: Petričák – Kaštánek, Jeřábek. ŽK: 4:3 (Tůma, Hromádka, Vochozka, Ježek – Dumbrovský, Brom, Mezera). Diváci: 100.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš (92. Zavadil), Týnavský, Schneider (62. Doucha) - Kubata, Hromádka (62. Ježek ), Bicenc ml., Matoušek - Radosta (62. Vochozka), Tůma.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Už od třinácté minuty jsme prohrávali, když jsme po kombinaci v zadních řadách nepřesnou přihrávkou darovali soupeři gól. Pak jsme si vytvořili hodně příležitostí k vyrovnání, ani jednu jsme však nedokázali zužitkovat. Po změně stran jsme pokračovali v kombinační hře. Nechtěli jsme balony nakopávat, protože Týn měl výškovou převahu. Bohužel, po další chybě v rozehrávce jsme v 52. minutě dostali druhou branku. V 61. minutě Hromádka proměnil pokutový kop a snížil na 1:2, vzápětí jsme vystřídali jsme tři hráče, abychom oživili hru. To se nám sice povedlo, ale z našich šancí se žádná neujala, a tak se z výhry raduje soupeř. Stále nás sráží neproměňování příležitostí.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Do Třeboně jsme přicestovali bez Lukáše Maxy a pouze z třemi náhradníky, kterými byli dorostenci Novák, Hudeček a brankář Vachuta. Z toho důvodu jsem se zápasu obával. Co se týče utkání, tak jsme samozřejmě věděli, že domácí určitě nejsou v nejlepším rozpoložení, a to by mohla být naše šance. Myslím si, že se to také na hřišti ukázalo. Přesto jsme málem nezachytili začátek, dvakrát jsme po našich chybách domácím namazali do brejku, a kdyby to domácí vyřešili lépe, mohl zápas vypadat jinak. Naštěstí pro nás to samé udělala i domácí obrana, jenže my máme Vladimíra Dobala, který se v takových situacích nemýlí. Ve druhém poločase jsme byli aktivní, vytvářeli jsme si šance, ale domácí brankář nás vychytal. Myslím si, že Třeboň určitě měla častěji balon ve svém držení, jenže na domácích bylo vidět, že jsou hodně nervózní. Naopak naše obrana pracovala na výbornou a do žádné vyložené šance jsme soupeře nepustili. V sedmdesáté minutě se nám přece jenom podařilo dát druhou a rozhodující branku Dominikem Dumbrovským, když jsme využili špatnou rozehrávku Třeboně. Domácím se podařilo pouze snížit z pokutového kopu na konečných 1:2. Hráčům chci poděkovat za dodržení taktiky, kterou jsme si stanovili."

FC Silon Táborsko B - TJ Hluboká nad Vltavou 1:1 (1:1)

Branky: 25. Ott – 44. Hájek. ŽK 3:2 (Chotovinský, Ott, Neužil – Hrachovec, Kadlec). Diváci: 50. Rozhodčí: Vican – Kollmann, Cigáň.

Táborsko B: Chára – Chotovinský, Trantýr, Pánek, Pajer – Kupka (61. Kabeš), Liepa, Neužil, Činčura (84. Michálek) – Ott (90. Žukov), Praveček (73. Heřman).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Po zápase v Olešníku nás čekal další těžký soupeř, tentokrát na táborské Svépomoci. Hluboká se tady představila jako velmi silný tým s řadou dobrých fotbalistů, a tomu také odpovídala hra, která měla vysokou kvalitu. Nám se podařilo dostat se do vedení, kdy se po pěkném centru Činčury prosadil hlavou Ott. Bohužel jsme svůj náskok do přestávky neudrželi a dostali gól do šatny ve 44. minutě. Druhý poločas byl vyrovnaný a oba týmy si v něm vytvořily po jedné šanci, takže nakonec skončil zápas spravedlivou remízou.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Bod z venku bereme, béčko Táborska je kvalitní soupeř. Teď ale potřebujeme zvládnout nedělní domácí zápas s Jindřichovým Hradcem, abychom udrželi kontakt s čelem tabulky."