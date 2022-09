Branky: 14. Toman, 39. Fical – 51. Brom, 86. Dobal. Rozhodčí: Dimitrov – Albert, Novotný. ŽK: 0:1. Diváci: 100.

J. Hradec: T. Cettl – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák, P. Jaroš (67. Strejček), F. Votava, R. Mischnik F. Waník (67. Šmíd) – Toman (78. M. Völfel).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Odehráli jsme dva absolutně rozdílné poločasy. Ten první jsme zvládli výborně, na hřišti jsme dominovali, dali jsme dva góly a soupeř se nedostal za půlku. O přestávce se stala velice nepříjemná věc, kdy zkolaboval kameraman televize, přijela záchranka a čtyřicet minut nehrálo. My bohužel na první poločas nedokázali navázat a byť jsme na to upozorňovali, vypadli jsme z role. Nechali jsme si dát brzy branku ze standardky, což je naše bolest, a v hektickém závěru jsme nechali Týn vyrovnat. Takhle promrhat dobře rozehraný duel, to opravdu mrzí. Úplně jsme přestali hrát, jako by se na to hráči vykašlali. Vůbec si to nedokážu vysvětlit, bylo to jako den a noc. Ve středu hrajeme v Olešníku a pokud předvedeme to, co teď ve druhé půli, což nemělo s fotbalem nic společného, nemáme nárok.“

Václav Mareš, trenér Týna: "V prvním poločase byl Hradec jasně lepší a po zásluze ho vyhrál 2:0. My jsme se takřka do žádné šance vůbec nedostali, domácí nás do ničeho nepustili. Do druhé půle jsme si řekli, že musíme být důstojnějším soupeřem a jsem rád, že tomu tak bylo. Důležité pro nás bylo, že se nám podařilo na začátku druhé půle vstřelit kontaktní branku Josefem Bromem. Domácí to hodně zaskočilo, naopak nás bylo najednou plné hřiště. Myslím si, že od té doby jsme převzali iniciativu zápasu a byli lepším týmem. Vyrovnat se nám podařilo po hezké akci Vladimírem Dobalem. Myslím si, že za druhý poločas si zaslouženě odvážíme cenný bod. Hráčům chci poděkovat, že se na to ani za nepříznivého stavu nevykašlali a ve druhém poločase ukázali, že i s tak těžkým soupeřem, jakým byl Hradec, se dá hrát fotbal."

SK Jankov – Jiskra Třeboň 0:3 (0:0)

Branky: 59. Tůma, 69. Matoušek, 86. Bicenc ml. Rozhodčí: Mach – Pečenka, Votava. ŽK: 2:2. Diváci: 98.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Tynavský, Schneider (70. Hlubocký) – Kubata, Ježek(46. Tůma), Bicenc ml., Matoušek (83. Kocanda) – Radosta (90. Pitelka), Hromádka.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Co k tomu dodat. Snad se soupeře nedotknu, jestli ano, tak se omlouvám, ale Třeboň je týmem na naší úrovni a my potřebovali uspět. Bohužel jsme postrádali čtyři hráče ze základu, což je v našem případě moc. První poločas jsme hosty drželi zkrátka a nedovolili jsme jim žádnou šanci. Sami jsme trefili tyč a jednu šanci zazdili. Bohužel po změně stran byla Třeboň lepší a směrem dopředu nás jednoznačně předčila. Dvakrát se prosadila hlavičkami po pěkných centrech, v závěru zase po hezké individuální akci. My měli ještě za stavu 0:0, krátce před první inkasovanou brankou velkou možnost Kočerem, ale neproměnili jsme ji. Stejně jako minule nemůžeme hráčům upřít snahu, na hřišti bojují, ale je třeba si přiznat, že nám prostě chybí kvalita. Ve středu přivítáme Strakonice, snad se nám někteří hráči vrátí a konečně prolomíme ofenzivní trápení."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „První poločas nabídl vyrovnanou hru a oba týmy si vypracovaly příležitosti. Musím pochválit brankáře Kopeckého, který nás podržel, a tak úvodní dějství skončilo bez branek. V 59. minutě našel Matoušek pěkným centrem Tůmu, který hlavou zakončil do sítě a otevřel skóre. O deset minut později z opačné strany nacentroval Radosta na zadní tyč Matouškovi, a ten opět hlavou přidal druhou trefu. V 86. minutě poslal Radosta přihrávkou z vlastní poloviny hřiště do brejku Bicence, který přešel přes dva hráče a zakončením kolem brankáře pečetil naše vítězství. Chválím celý tým.“

AL-KO Semice – Tatran Prachatice 4:0 (1:0)

Branky: 11. Pšenička, 69. Keclík, 76. Blažek, 90. Machovský. ŽK: 1:2 (Buchtele – J. Pravda, Jakub Rauscher). Diváci: 100. Rozhodčí: Kaštánek – Jevčák, Jarolím.

Semice: Dvořáček – Buchtele (73. Machovský), Trantina, Listopad, Pšenička – Hrala (73. Antony), Keclík, Blažek, Holub, Šourek (73. Řezáč) – Valach (58. Císařovský).

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda (79. Kolda), Jakub Rauscher, Fürbach (72. Gramblička) – Makoš, T. Pravda, Škopek, Řezník – Fischer (87. Zenkl), Linhart.

Marcel Nousek, trenér Semic: "Bylo vidět, že jsou oba celky v tabulce níže. Úroveň utkání nebyla nijak vysoká a hrálo se hodně opatrně. My měli štěstí, že jsme dali první gól a byli více v klidu. Přesto jsme kupili plno chyb hlavně v přihrávkách. Byla na nás vidět nervozita. Naštěstí jsme to vzadu dobře odbránili a soupeře do ničeho většího nepouštěli. Od chvíle, kdy jsme dali druhý gól, tak mi přišlo, že byl soupeř takový odevzdaný. Z toho pramenilo i to, že jsme dali další dva góly z brejků. Ještě za stavu 1:0 možná byly Prachatice o něco herně lepší, ale my dali z brejku druhý gól a bylo po zápase."

Jodef Raušer, trenér Prachatic: "Krutý výsledek, bohužel. V prvním poločase jsme dostali z jediné střely na bránu gól, ač jsme podle mě byli v poli herně lepší. Byly tam náznaky šancí. Žádnou větší jsme asi neměli, ale kdybychom se o zakončení pokoušeli, tak se vyrovnat dalo. Ve druhé půli my hráli, oni čtyřikrát vystřelili na branku a dali z toho tři góly. Hráli jsme to vabank a inkasovali. Sice jsme byli hodně času lepší, ale za to si nic nekoupíme. Prostě nejde hrát v deseti či jedenácti lidech."

Junior Strakonice – TJ Osek 1:1 (0:0)

Branky: 57. (PK) Krejčí – 64. Hoch. ŽK: 1:2 (Krejčí – Kubiš, Hosnedl). Diváci: 1:1 (0:0). Rozhodčí: Albert – Krčín, Mráz.

Junior: Lízal – Smola, Rybák, Kafka, Hozman – Zahrádka, Míčka – Prajzler (60. Zábranský, 79. Tipanic ), Doležal (46. Máška ), Bílý – Krejčí.

Osek: Křížek – Němeček, Krejčí, Kubiš, Martin Čapek – Matěj Čapek (76. Zelenka), Šrámek, Hoch, Sigmund (32. Brabec) – Hosnedl, Carda (87. Gondek).

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Nemám hráčům, co vytknout. Všichni to odmakali, udělali maximum pro úspěch. Sehráli jsme s Osekem vyrovnanou partii. Ve druhé půli jsme přeskupili řady a chtěli hrát více dopředu. Po faulu na Bílého proměnil penaltu Krejčí. Jen škoda, že jsme vedení neudrželi déle. Do deseti minut nám Hoch vyrovnal z trestného kopu. Pak již to bylo křečovité a hodně o bojovnosti."

Karel Hoch, trenér Oseka: "Utkání bylo nervozní, jako každé derby. Bylo to vyhecované. Snažili jsme se hrát a myslím si, že jsme většinu zápasu měli hru v naší moci, ale projevila se naše bolest, kdy neproměňujeme šance či pološance. Na konci ještě trefil Hosnedl břevno, škoda, mohli jsme vyhrát. Vyrovnávali jsme pár minut po vedoucí brance domácích, kdy to Honza Hoch trefil z trestňáku do vzdálenější šibenice. Předtím jsme dostali gól z takové hodně podivné penalty. Body jsme tentokrát na hřišti nechali. Domácí se snažili, bojovali, ale herně jsme byli lepší. Bez přesné koncovky se však nedá vyhrát."

FK Protivín – Rudolfov 2:1 (2:0)

Branky: 10. Jar. Vorel, 12. Dan. Bečvář – 63. Hric (11). ŽK: 4:2 (Vojík, Jar. Vorel, Říha, Bečvář – Novotný, Pouzar). Diváci: 100. Rozhodčí: Cigáň – Vican st., Vican ml.

Protivín: Pícha - Vojík (71. Štěpka), Kulík, Vorel Zbyněk, Zach - Hrachovec (78. Bečvář David), Bečvář Daniel, Vorel Jaromír, Nedvěd - Říha Martin, Petr (63. Leroy Abatawa).

Miroslav Říha, trenér Protivína: "První půlhodinka nám vyšla, vstřelili jsme dva góly a hráli tak, jak bych si představoval. Hlavně druhý gól od Dana Bečváře, premiérový v našem dresu, byl po krásné kombinaci. Bohužel jsme nevyužili další dobré šance k navýšení skóre a hosté postupně hru vyrovnali. Druhý poločas tolik pohledný nebyl, na těžkém podmáčeném trávníku hráčům ubývaly síly a bylo spoustu nepřesností. V 63. minutě jsme soupeři nabídli snížení hloupou penaltou a od té doby jsme se soustředili k udržení těsného vedení. Když ale hosté nevyužili stprocentní šanci, kdy z malého vápna hlavičkoval osamocený hráč a netrefil branku, těsné vedení jsme udrželi."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: Zápasu předcházelo celodenní jednání, zda se vůbec bude hrát, nebo ne, takže jsme do Protivína nedorazili v nejlepším rozpoložení. To se mohlo podepsat na nekoncentrovanosti v úvodu utkání, kdy jsem během prvních patnácti minut dvakrát inkasovali. I když jsme se ve zbytku zápasu snažili, dotáhnout manko už se nám nepodařilo."

Dražice – ZVVZ Milevsko 1:0 (0:0)

Branka: 54. Luk. Stuchlík. ŽK 5:3 (Počinek, Vačlena, Štecher, Novotný, Luk. Stuchlík – Maršík, Petřík, Hadáček). ČK: 1:0 (66. Luk. Stuchlík). Diváci: 150. Rozhodčí: Dimitrov – Kollmann, Prinz.

Dražice: Počinek – Pražma, Veselý, M. Štecher, Novotný – M. Stuchlík (69. Tůma), Vačlena (88. J. Stuchlík), D. Štecher, J. Štecher (90. Běhoun) – L. Stuchlík – Mareš (79. Bareš).

Milevsko: Lalák – Kálal, Vakoč (72. Sedláček), Kosobud, Málek – Kortan (46. Marvan), Maršík, Bártík (46. Bártík), Souček – Hadáček (79. Pich), Petřík.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „hrálo se důrazné utkání plné soubojů a jsme rádi, že se nám ho podařilo vyhrát. V jeho průběhu bylo postupem času jasné, že to bude právě o tom jednom gólu. První poločas byl vyrovnaný a my v něm měli dvě poměrně slibné šance. Po přestávce se nám podařilo dát gól z úniku Lukáše Stuchlíka a hned vzápětí tam měl podobnou příležitost Jiří Štecher. Od našeho vyloučení nás soupeř zatlačil, ale žádnou vyloženou šanci si vytvořit nedokázal.“

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Zápas bych rozdělil na dvě roviny. Jedna je náš výkon a druhá výkon rozhodčího. K tomu bych se více vyjadřovat nechtěl. My ale dnes nepodali úplně optimální výkon, domácí byli důraznější. Na to jsme se připravovali. Nicméně jsme měli kopat penaltu, ale opět nic. To je již několikátý zápas, kdy nebyla odpískaná. Ale do nějaké vyložené šance jsme se nedostali. Když šli domácí do deseti, tak jsme tým prostřídali, dostali se do optického tlaku, ale brankovou šanci jsme si nevytvořili. Podruhé v řadě jsme nedali branku, Trochu se od nás odvrátilo štěstí v koncovce, ale jak jsem říkal, náš výkon tentokrát nebyl optimální."

TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Hluboká nad Vltavou 1:2 (1:1)

Branky: 36. Gažák – 38. Hájek z pen., 77. Funda, ŽK 1:1 (Hruška – Kössl). Diváci: 100. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Smola.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Další domácí utkání jsme předehrávali v pátek z důvodu sobotní svatby našeho stopera a zástupce kapitána, který nicméně na zápas nepřišel, protože si musel žehlit košili. Tak nám vypadl další hráč základní jedenáctky… V prvním poločase jsme uhráli lichotivou remízu 1:1. Hluboká díky naší špatné hře měla tři tutové šance, které nedokázala proměnit a branku na 1:1 dala po našem faulu z pokutového kopu. Ve druhém poločase nás hosté přehrávali, ale brankové příležitosti nepřicházely. Okolo sedmdesáté minuty nás Hluboká přimáčkla k našemu pokutovému území, kdy jsme byli schopni v tísní pouze odkopnout balon zase zpět na kopačky soupeře. Z tohoto tlaku pramenila chyba při dalším odkopu a nabídli jsme soupeři lacinou branku na 1:2. Závěrečný nápor a pokus o vyrovnávací branku se nedostavil, soupeř si zaslouženou výhru zkušeně pohlídal. Po zásluze si připisuje do tabulky tři body."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání v Trhových Svinech jsme zvládli jak herně, tak i výsledkově, a zaslouženě jsme si odvezli tři body za vítězství 2:1."

FK Olešník - FC Silon Táborsko B 2:2 (0:1)

Branky: 75. Lafata, 81. Tomášek – 32. Šplíchal, 59. Činčura. ŽK 4:2 (Vojta, Szó, Tomášek, Lafata – Trantýr, Kobalasa), ČK 0:1 (89. Koblasa). Diváci: 130. Rozhodčí: Jevčák – Kaštánek, Jarolím.

Táborsko B: Kotek – Chotovinský, Trantýr, Pánek, Koblasa – Kupka (46. Pajer), Alexandr, Neužil, Činčura – Ott, Šplíchal.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První poločas jsme prohospodařili, Táborsko bylo ve všem lepší a zaslouženě vedlo. My jsme začali hrát až za stavu 0:2 a odměnou nám bylo alespoň vyrovnání. Nyní nás čekají dva těžké zápasy, na které se musíme dobře připravit."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Kdykoliv jindy bychom remízu z Olešníku brali, ale tentokrát je to pro nás ztráta. Sedmdesát minut jsme hráli dobrý fotbal, vytvářeli jsme si gólové příležitosti a je škoda, že jsme proměnili jen dvě a ostatní trestuhodně zahodili. Ve zbylých dvaceti minutách jsme bohužel nepochopitelně vypadli z tempa a Olešník toho využil ke srovnání na konečných 2:2.“