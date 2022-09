Branky: 33. Tůma – 1. a 87. F. Votava, 2. M. Völfel. Rozhodčí: Boček – M. Vican st., M. Vican ml. ŽK: 1:1 (Schneider – Rejthar). Diváci: 150.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Tynavský, Schneider - Ježek , Matoušek, Radosta, Hromádka - Tůma, Průcha.

J. Hradec: T. Cettl – Fical, Koktavý (88. Fiža), Rejthar, Hauser – M. Völfel (46. Strejček), R. Mischnik, J. Jaroš (68. Šmíd), F. Votava, F. Waník – Toman.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do zápasu s Hradcem jsme vstoupili hodně špatně a po dvou minutách už jsme prohrávali po vlastních chybách 0:2. Pak už jsme hráli dobře, vytvářeli si šance a drželi soupeře daleko od naší brány. Ve 33. minutě jsme zásluhou Pavla Tůmy snížili na 1:2 a pokračovali v tlaku. Do přestávky se nám však nepodařilo vyrovnat. Do druhého poločasu jsme šli s úkolem otočit výsledek. Bohužel, splnit se nám jej nepovedlo, ale naše předvedená hra mě těšila. Věřil jsem, že můžeme uspět. Neproměnili jsme však šance a nebyla nám přiznaná penalta. V závěru jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat, místo toho jsme ale dostali třetí gól. Myslím, že jsme byli lepším týmem, ale výsledek tomu neodpovídá. Hradec bral tři body, my nic.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Neodehráli jsme dobrý zápas, byli jsme nesoustředění, chybělo nám více bojovnosti, prostě náš výkon neměl celý zápas potřebnou kvalitu. Soupeř byl lepší v poli, bojoval, měl motivaci. Naštěstí jen po šestnáctku, což byla pro nás jediná záchrana. Nevím, zda nám ty dva rychlé góly ublížily, nebo pomohly, ale díky tomu jsme utkání vyhráli, jinak jsme byli bezzubí. Třetí gól pak padl v závěru do otevřené obrany Třeboně, která se snažila o vyrovnání a my rychlým brejkem nedovolili konec duelu zdramatizovat. Musíme se trochu vzchopit, teď nás čekají velmi kvalitní protivníci, na které by podobný výkon asi nestačil.“

SK Rudolfov – FK Olešník 2:1 (1:1)

Branky: 45. Hric, 72. Pouzar – 9. Beko. ŽK: 3:1 (Hajný, Šindelář, Pouzar – Vojta). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Cigáň, Novotný.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V zápase jsme nebyli favoritem, což potvrdil i první poločas, kdy byli hosté lepší. Nám se však na jeho konci podařilo vyrovnat, ve druhém poločase jsme díky bojovnosti přivrátili skóre na svoji stranu a vybojovali velmi cenné vítězství."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První půle byla z naší strany velmi dobrá. Jenže místo toho, abychom do poločasu vedli 3:0, tak si necháme zbytečně vyrovnat do šatny. Ve druhé půli vstřelili domácí gól na 2:1 a nám už se s tím něpodařilo nic udělat."

FC Silon Táborsko B – SK Jankov 2:0 (1:0)

Branky: 22. Ott, 87. Neužil z penalty. ŽK: 0:1 (Kupka). Diváci: 50. Rozhodčí: Mach – Albert, Dimitrov.

Táborsko B: Chára – Alexandr, Mezera, Pánek, Chotovinský – Činčura (46. Kupka), Bezpalec, Neužil (89. Jíra), Praveček (86. Koblasa) – Ott, Trantýr.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Chtěli jsme odčinit debakl z Jindřichova Hradce, což se nám nakonec podařilo. Od začátku zápasu jsme byli aktivní, drželi míč a vytvářeli si brankové příležitosti, ale bohužel jsme využili jenom jednu z nich zásluhou Otta. Druhá půle měla stejný průběh jako první poločas a znovu jsme v ní zahodili hodně příležitostí. Pojistku na vítězství jsme přidali až v 87 minutě z penalty za faul na Pravečka, kterou proměnil Neužil. Je třeba říct, že ke kvalitě utkání přispěl svým výkonem i dobře hrající soupeř z Jankova.“

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Domácí byli jasným favoritem. Obzvláště, když mohli využít několik pendlů z druholigového kádru. První poločas byl v jasné režii domácích a poločasové skóre 1:0 bylo pro nás ještě milosrdné. Ve druhém poločasu naši kluci makali, nechali na hřišti všechno, rozhodně jim nelze nic vyčíst. Fotbalová kvalita však byla jednoznačně na straně domácích a jen díky Skálovi v brance jsme drželi naděje téměř do konce duelu. Rozhodnutí přišlo pět minut před koncem z pokutového kopu. Táborsko hrálo skvěle, zatím nejlepší soupeř na kterého jsme narazili."

Tatran Prachatice – TJ Osek 2:2 (1:2)

Branky: 45. Jar. Rauscher, 61. Fischer – 6. Němeček, 25. Sigmund. ŽK: 4:3 (Jar. Rauscher, Luňáček, Škopek, Linhart – Němeček, Šrámek, Matěj Čapek. Diváci: 80. Rozhodčí: Pečenka – Kollmann, Votava.

Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, J. Pravda, Luňáček, Kovář (21. Linhart) – Wagner, Škopek, Jakub Rauscher, Fischer, Fürbach – Makoš (58. Růžička).

Osek: Vojta – Krejčí, Carda, Kubiš, Martin Čapek – Matěj Čapek (88. Šůs), Šrámek, Němeček, Sigmund, – J. Říský (54. Hosnedl), Brabec (78. Zelenka).

Josef Raušer, trenér Prachatic: „Máme první bod, který se dá hodnotit ze dvou pohledů. Na to, kolik nás je, prohrávali jsme o dva góly a přišli o další dva zraněné hráče, tak bod musíme brát. Na druhou stranu jsme ve druhé půli byli lepší a měli jsme šance jít za vyrovnáním. Měli jsme tam ještě další šance, ale je třeba respektovat úroveň soupeře. Jinak to celkově byl fotbal hrozné úrovně. Byl to hlavně boj. Kousli jsme se, vyrovnali a škoda, že tam ještě něco nepadlo. Ale máme alespoň bod. Prohrávali jsme o dva góly, byli jsme prakticky v hrobě, na to dva zranění a dohrával nám gólman dorostu na krajním halvu. Jsme ve složité situaci, ale musíme se s tím porvat.“

Karel Hoch, trenér Oseka: "Tentokrát jsem hodně rozpolcený. Prví poločas jsme byli jednoznačně lepší a místo dvou branek jsme jich měli dát pět. Bohužel jsme nebyli schopni přesně zakončit. Nechali jsme soupeře snížit těsně před přestávkou po vlastní chybě a nedostoupení hráče. Bylo to stejné jako v minulém zápase. Druhý poločas, to byla jedna velká holomajzna, takovou hrůzu jsem ještě neviděl. Špatný výkon od obrany až po útok. Nechali jsme domácí lacino vyrovnat a to nás ještě gólman Vojta v dalších situacích podržel."

Olympie Týn nad Vltavou – TJ Spartak Trhové Sviny 0:0

ŽK: 0:1 (Borek). Diváci: 150. Rozhodčí: Dimitrov – Albert, Mach.

Lukáš Stoklasa, záložník Týna: "Úvod utkání patřil hostím, kteří nás dokázali přitlačit k vápnu, ale se střeleckými pokusy si naše obrana poradila. Postupem času se hra vyrovnala, nám ale vázla finální přihravka a do pořádného zakončení jsme se nedostali.Ve druhém poločase se začalo hrát nahoru dolů. I vinou těžkého terénu bylo na obou stranách plno nepřesností, přesto jsme mohli jít do vedení. Ale Vařil ani Dumbrovský sve šance neproměnili. Zapas byl o jednom gólu, který nakonec nepadl. Chtěli jsme doma prodloužit šňůru vítězství, ale i remízu musíme brát. Soupeř byl kvalitní. Výborně zahráli Brom s Račákem."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "První poločas nabídl oboustranně útočný fotbal s řadou nepřenosností, ale bez vážnější šance ke vstřelení branky. Ve druhé půli se hra zlepšila, přišly i dvě vyložené brankové příležitosti na každé straně hřiště. Nicméně střelci v těchto příležitostech selhaly, a tak se zrodila dle mého názoru spravedlivá bezbranková remíza. Je to pro nás premiérový bod v soutěži ze hřiště soupeře, s výsledkem jsme spokojeni. Trochu nás trápí rozrůstající seznam zraněných hráčů."

Dražice – Junior Strakonice 2:0 (1:0)

Branky: 35. a 83. z pen. M. Stuchlík. ŽK: 3:1 (Vačlena, M. Stuchlík, Veselý – Lízal). Diváci: 90. Rozhodčí: Lepič – Kaštánek, Petričák.

Dražice: Počinek – Novotný, Veselý, D. Štecher, Turek – M. Stuchlík, Vačlena (90. M. Štecher), L. Stuchlík, J. Štecher – Horka (87. Běhoun), Mareš (46. Tůma).

Strakonice: Lízal – Prajzler, Rozhoň, Rybák, Hozman – Boukalík (85. Kafka), Doležal (57. Míčka) - Máška, Krejčí, Tipanic (28. Smola) – Bílý.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „První poločas měl vyrovnaný průběh a šance se rodily na obou stranách, i když ty soupeřovy byly nebezpečnější. Nás při nich podržel brankář Počinek. Nakoenc se nám z jednoho protiútoku podařilo dát gól. Druhá půle už byla v naší režii. Hosté se prakticky nedostali k ohrožení naší branky, naopak my jsme byli nebezpeční, ale Strakonicím výborně zachytal brankář Lízal. Konečně jsme se dočkali vítězství, už jsme to potřebovali. Kluky chválím za bojovný výkon.“

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "V prvních dvaceti minutách jsme měli tři stoprocentní šance, ale nedali je. Místo toho dali gól domácí. Dražice byly důraznější v soubojích a celkově to byl takový silový fotbal. My vůbec nehráli svou hru. Ve druhé půli jsem čekal, že soupeře zatlačíme a popereme se o výsledek, ale oni nás naopak vůbec nepustili do hry. Měli tam sérii osmi rohů a standardek. Domácí byli pak jasně lepší a skvěle je dirigoval Miloš Veselý. Vítězství Dražic jde minimálně z padesáti procent za ním."

ZVVZ Milevsko - FK Protivín 0:0

ŽK: 0:3 (Vojta, Hrachovec, Petr). Diváci: 100. Rozhodčí: Jevčák – Pravda, Němec.

Milevsko: Dvořák – Hejl, Vakoč, Kosobud, Maršík – Kortan (46. Marvan), Souček, Bártík (60. Kálal), Málek – Hadáček (79. Sedláček), Petřík.

Protivín: Váverka - Vojík (76. Štěpka), Vojta, Nedvěd, Zach– Vorel Zbyněk - Hrachovec (90. Urban), Bečvář Daniel (82. Buko Leroy), Vorel Jaromír, Říha Martin - Petr (86. Dan)

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Chtěli jsme navázat na výkon s Olešníkem, ale moc tomu ani nepřál terén. Navíc Protivín ukázal, že má svou kvalitu. Podle slov trenéra Míry Říhy se mu sešel po letech výborný tým, ale domácí ztráta nás mrzí. V první půli jsme měli dvě stoprocentní šance. V jedné šel Kortan sám na bránu a nedal. Petřík pak z těžké situace trefil břevno. Ve druhém poločase jsme byli opticky lepším týmem, měli jsme soupeře na jeho půlce, ale bez vyložené šance."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "První poločas jsme měli mírnou optickou převahu my, ale byli to domácí, kteří byli blíže ke vstřelení branky. Nejprve Petřík po nedorozumění v naší obraně trefil břevno a poté ze strany Kortan postupoval sám na brankáře Váverku, ale neuspěl. My jsme měli asi největší šanci po rohu, kdy Radek Vojta nebezpečně hlavičkoval, ale domácí brankář byl připraven. Druhý poločas naopak měli více ze hry domácí, ale ani jedno z mužstev se do gólové příležitosti již nedostalo a proto zápas skončil spravedlivou remízou.

TJ Hluboká nad Vltavou - FC AL-KO Semice 4:0 (1:0)

Branky: 51. a 58. Kryštof, 23. Funda, 84. Rubick. ŽK: 3:3 (Hájek, Krejčí, Kadlec – Trantina, Pšenička, Buchtele). Diváci: 70. Rozhodčí: Votava – Nedvěd, Petričák.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Trantina, Listopad, Císařovský (72. Řezáč) – Buchtele, Zborník (36. Forman), Keclík, Hrala, Šourek (81. Šindelář) – Valach (69. Machovský).

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Jsme spokojeni jak se třemi body, tak i s předvedenou hrou. Úrovni utkání přispělo i mužstvo Semic, které předvedlo dobrý výkon a vytvořilo si i pár šancí. Za stavu 3:0 kopali hosté penaltu, ale spolehlivý brankář Moudrý ji dokázal vytěsnit na tyč. Vítězství ztvrdil v osmdesáté minutě Rubick čtvrtou brankou. Nejlepším hráčem byl domácí Kadlec, který dvě branky dal a na jednu přihrál."

Marcel Nousek, trenér Semic: "Začátek jsme neměli špatný, bylo to docela vyrovnané. Okolo 30. minuty začala Hluboká ovládat hřiště a dala nám do poločasu gól. Mysleli jsme si, že by s tím šlo ještě po změně stran něco udělat, ale bylo to od nás přímo katastrofální. Již v první půli se nám zranil Zborník, což bylo velké oslabení, a ve druhé části jsme úplně přestali hrát. Mixovali jsme sestavou a soupeře nestíhali. Hluboká tam má výborné individuality, rychlostní hráče a od stavu 2:0 se ani nestyděli dělat parády. My za stavu 3:0 nedali penaltu, během zápasu třikrát trefili tyč, takže ani to štěstíčko nám nešlo naproti. Hluboká vyhrála zaslouženě."