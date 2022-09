Branky: 58. a 88. F. Votava, 83. Janák, 84. Toman. Rozhodčí: Nedvěd – Cigáň, Herzog. ŽK: 0:1 (Koktavý). Diváci: 100.

J. Hradec: T. Cettl – Fical, Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák (84. Petr), Jaroš (87. M. Völfel), F. Votava, Mischnik, Waník (84. Strejček) – Toman (87. Fiža).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Hosté byli nad naše síly. Na první gól jsme se snažili odpovědět, ale opět rozhodla naše poslední desetiminutovka, kdy jsme třikrát inkasovali a výsledek tak vypadá dost hrozivě. Nejvíce mne mrzí, že dva góly jsme soupeři věnovali úplně zadarmo."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Od začátku jsme hráli aktivně, ale navázali jsme na druhý poločas z Dražic, v němž jsme také zahazovali jednu šanci za druhou. O přestávce jsme si řekli, že musíme zůstat trpěliví, že branky přijdou, což se také potvrdilo. V 58. minutě otevřel skóre Votava, další branky jsme přidali v závěru. Všechny padly po zisku míče a rychlém přechodu do útoku. S výsledkem i předvedenou hrou můžeme být spokojeni, Rudolfov je nebezpečný protivník se zkušenými hráči a hodně těží ze standardek, ale kromě série asi pěti rohů v rychlém sledu za stavu 1:0 jsme jej drželi na distanc.“



Jiskra Třeboň – FC AL-KO Semice 1:1 (0:0)

Branky: 71. Tůma – 48. Hrala. Rozhodčí: Novotný – Mach, Vican. ŽK: 2:2 (Rezek, Matoušek – Šourek, Pšenička). Diváci: 80.

Třeboň: Kopecký - Rezek, Zavadil, Tůma, Schneider (69. Týnavský) - Matoušek, Radosta, Hromádka, Bicenc (77. Candra) - Kubata, Průcha.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Trantina, Sádlo, Císařovský – Buchtele (46. Veleman), Hrala (63. Holub), Zborník, Keclík, Šourek (75. Machovský) – Valach (63. Forman).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Museli jsme reagovat na červenou kartu Bartoše ze zápasu na Hluboké a na místo stopera tak nastoupil hrotový útočník Pavel Tůma, který se toho zhostil na výbornou . V prvním poločase jsme si vypracovali několik velkých příležitostí, ale neproměnili jsme je. Hosté měli dvě šance, ale ty jsme dokázali zneškodnit. Semice těžily z výškové převahy svých hráčů a nakopávaly dlouhé míče, které jsme dokázali posbírat. Nástup do druhého poločasu se nám však nepovedl a inkasovali jsme branku. Pak jsme dobývali hostující obranu a v 71. minutě po pěkné akci vyrovnal Martin Průcha. Tento zápas jsme mohli výsledkově zvládnout lépe, pokud bychom hlavně v první půli proměnili šance.“

Marcel Nousek, trenér Semic: "Bod z venku samozřejmě bereme, ale v prvním poločase jsme byli o něco lepší. Nedali jsme šance, které jsme si vytvořili. Ve druhém poločase nám trochu došly síly, Třeboň nás trochu přitlačila. Ale bod zkrátka dobrý. V průběhu utkání to sice vypadalo na to, že bychom si mohli odvézt všechny tři, ale nakonec asi zasloužená remíza. Oba celky měly šance. My dali gól na začátku druhé půle, trochu se pak zatáhli, ale došly nám síly. Domácí toho dokázali využít k vyrovnání."

FK Protivín - Junior Strakonice 5:0 (0:0)

Branky: 46. a 49. Petr, 58. a 64. J. Vorel, 67. Vojík. ŽK: 1:1 (Štěpka – Rybák). Diváci: 150. Rozhodčí: Albert - Kaštánek, Barva.

Protivín:

Strakonice: Lízal – Prajzler (87. Šimák), Rozhoň, Boukalík, Rybák – Míčka – Zábranský (51. Doležal), Děd, Máška – Bílý, Krejčí (74n. Tipanic)

Miroslav Říha, trenér Protivína:

Tomáš Čakrt, Trenér Strakonic: "Dostali jsme za necelých dvacet minut pět branek. Dalo by se říci, že to bylo o psychice. V první půli jsme hráli důstojnou partii, plnili jsme, co jsme si řekli v kabině a dostali se do tří solidních šancí. Protivín měl také šance, první půle byla vyrovnaná. Něco jsme si řekli v kabině, ale ve 46. a 49. minutě jsme dostali dva góly a sesypali se. Protivín pak přidal další tři góly a vše podtrhla penalta, kterou jsme neproměnili. Ta už za stavu 5:0 nic neřešila, ale dokreslila utkání. Měli jsme na hřišti pět osmnáctiletých kluků, což je určitě pozitivní."

Olympie Týn nad Vltavou – TJ Osek 8:2 (5:1)

Branky: 16., 32., 35. 63. a 83. Dumbrovský, 21. Maitak, 41. Carda, 78. Meidl – 26. J. Řiský, 87. Hoch. ŽK: 0:1 (Rybák). Diváci: 115. Rozhodčí: Boček – Vican, Jevčák.

Týn:

Osek: Uhříček – Kinkor, Němeček, Carda, Brabec (46. Pavelka) – Hosnedl, Hoch, Říský, Sigmund – D. Rybák, Zelenka.

Václav Mareš, trenér Týna: "Výhra 8:2 byla naprosto zasloužená. O zápase bylo rozhodnuto už v prvním poločase, kdy se pěti brankami blýskl náš nejlepší hráč Dominik Dumbrovský. Osek má i přes vysokou prohru v týmu velkou kvalitu. Přwedevším se mi líbilo, že hosté chtěli hrát fotbal po celých devadesát minut. My jsme opět ukázali, že doma rozdávat body nikomu nebudeme. Bohužel jsme přišli o Maitaka, který se vrací na Ukrajinu. Pro nás je to směrem dopředu velká ztráta. Už tak nám chybí spousta hráčů, což mi dělá vrásky na čele."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Vše se odvíjelo od toho, co jsem říkal po minulém utkání. Neměli jsme prakticky koho do utkání postavit. Chybělo sedm lidí a k dispozici jsem měl čtyři hráče z béčka z okresního přeboru. Byli jsme bez obrany i útoku a od nějaké 60. minuty hráli v deseti, kdy se zranil Jakub Říský. Nebyl, kdo by jej na hřišti nahradil. V prvním poločase jsme si pár šancí vytvořili. Dát je, mohlo to skončit třeba 5:4. Ale postupně nám ve druhém poločase došly síly. Týn nás až tolik nepřehrával, jak by napovídal výsledek, ale dělali jsme hrozné chyby. Například si při prvním gólu řekl brankář o malou domů, poslal to přímo na nohu soupeři a našemu gólmanovi to podjelo pod tělem. Před druhým gólem dělal náš poslední hráč kličku útočníkovi, soupeř mu to vypíchl a šli sami na bránu. Pátý jsme si dali sami. Zkrátka jsme jim to strašně usnadnili našimi chybami. Některé góly byly dost šťastné."

ZVVZ Milevsko – SK Jankov 3:2 (3:1)

Branky: 18. Kupka (vlastní), 19. Petřík, 34. Kosobud – 30. Hanzlík (pen.), 58. Kroneisl. ŽK: 1:3 (Martin Hejl – Mizera, Kollár, Řehoř). Diváků: 100. Rozhodčí: Leiš – Albert, Dunovský.

Milevsko: Dvořák – Hejl, Vakoč, Marvan, Kosobud – Přibyl (66. Bártík), Maršík, Souček, Kortan (91. Imbr) – Hadáček (74. Kálal), Petřík (87. Pich).

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Byli jsme asi papírovým favoritem, nicméně Jankov na to, že mu odešlo hodně hráčů, se představil v dobrém světle. Ve finále jsme vyhráli, ale jak jsme přistoupili ke druhému poločasu, to bylo tragické. Kvalitnější soupeř by nás za to asi potrestal. V první půli nám pomohly dva rychlé góly, měli jsme tam i další šance, ale ty neproměnili. Pak snížil Jankov z penalty. V první půli jsme byli lepší a v kabině si řekli, že musíme pokračovat ve stejném režimu To se však nestalo, dovolili jsme soupeři snížit a dostali jsme ho do hry. Od té chvíle byl Jankov lepší."

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: "V Milevsku jsme představili dvě nové posily a musím říct, že z nich mám dobrý pocit. Gólman Jakub Skála i stoper Tomáš Kupka jsou ostřílení borci, kteří nám pomůžou. Do zápasu nastoupili, ačkoliv měli pouze páteční trénink, ale s jejich výkonem musíme být spokojeni. Určitě budou platní. V prvním poločase nám největší problém dělala jednoduchá hra domácích s nakopávanými míči, které jsme neuhrávali a neměli jsme ani ty odražené. Za stavu 2:0 nám spadl do klínu pokutový kop, kterým jsme snížili, ale záhy jsme znovu inkasovali a v poločase prohrávali 3:1. Nutno podotknout, že zaslouženě. Druhá půle byla mnohem lepší a musíme se od ní odrazit. Eliminovali jsme silné zbraně soupeře, jen směrem dopředu nám to pořád drhne. Věřím, že párkrát společně potrénujeme a naše hra se zvedne. Příště doma s Rudolfovem musíme uspět!"

Hluboká nad Vltavou – Tatran Prachatice 2:1 (1:1)

Branky: 18. Otepka, 84. Šestauber – 45. Makoš (pen.). ŽK: 2:2 (Hájek, Funda – Jaroslav Rauscher, Kasík). ČK: 1:0 (44. Otepka). Diváků: 100. Rozhodčí: Šťastný – Cigáň, Kříž.

Hluboká:

Prachatice: Hopfinger – Kováč, J. Pravda, Luňáček, Jar. Rauscher – Jakub Rauscher, T. Pravda (77. Hrbek), Fischer, Fürbach (84. Gramblička), Kasík – Makoš.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání probíhalo od začátku v naší režii, brzy jsme vstřelili gól a vše nasvědčovalo tomu, že nás zápas nebude stát moc sil. Bohužel toto si asi řekli i naši hráči a ve svém výkonu značně polevili, což se projevilo v poslední minutě prvního poločasu, kdy se po ruce Matěje Optepky na brankové čáře kopala penalta a přišli jsme o vyloučeného hráče. Prachatice z penalty vyrovnaly a my se snažili ve druhém poločase v deseti utkání zvítězit. To se nám díky gólu Davida Šestaubera povedlo deset minut před koncem. Za druhý poločas naši hráči zaslouží pochvalu. Za to, že i v deseti dotáhli utkání do vítězného konce."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Vyloučení Otepky nám sice přineslo vyrovnávací gól z penalty, ale pak nám to možná spíše uškodilo. V prvním poločase jsme podali velice dobrý výkon, byly tam i šance. Hluboká měla kromě gólu již jen jedinou šanci. My nakonec paradoxně dostali druhý gól z brejku domácích. Na bod jsme si mysleli, ale nakonec jsme si to vypili do dna. Ale kluci se přesvědčili, že pokud budou pracovat a hrát jako dneska, tak se to musí zlomit. Na Hluboké to odmakali, nemohu jim nic vytknout. Bod by byl zasloužený a domácí by ho museli také hrát. Kluci si bod zasloužili. Na druhé straně pro nás, při pohledu na výkonnost dalších týmů, ta pravá sezona začíná až teď zápasem ve Strakonicích."

TJ Dražice - FK Olešník 0:1 (0:1)

Branka: 21. Hezoučký. ŽK 3:1 (Novotný, Vačlena, L. Stuchlík – Vačlena). Diváci: 150. Rozhodčí: Mach – Dunovský, Němec.

Dražice: Počinek – Novotný, D. Štecher, Turek, Pražma – M. Stuchlík, J. Štecher, L. Stuchlík, Mareš (76. Böhm), J. Stuchlík (46. Vačlena) – Tůma (67. Běhoun).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „V prvním poločase nás fotbalovější soupeř přehrával a vypracoval si i několik šancí, které mu ale pochytal Pošinek. Přesto jsme po jedné akci soupeře prohrávali. Do druhé půle se hra vyrovnala. My jsme si v ní dokázali vytvořit několik příležitostí, trefili jsme tyč a břevno, ale gól bohužel nepadl. Je to škoda, za druhý poločas bychom si bod rozhodně zasloužili a zápasu by remíza určitě slušela víc. Kluky musím pochválit za bojovnost, kterou do hry vložili.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Jsme rádi, že jsme vyhráli další utkání, ale nebylo to vůbec jednoduché. Z naší strany to byly těžce vybojované, ale zasloužené tři body."

Silon Táborsko B - TJ Sparta Trhové Sviny 3:1 (0:1)

Branky: 61. Pajer Jan, 75. Musa, 81. Neužil – 39. Hruška. ŽK 1:1 (Němeček – Kolář). Diváci: 155. Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Lepič.

Táborsko B: Chára – Kupka (62. Němeček), Musa, Pánek, Koblasa (84. Chotovinský) – Pajer, Kabeš, Neužil, Činčura (82. Fajtl) – Ott (86. Jíra), Praveček (88. Jelen).

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Ve vyrovnaném prvním poločase se narodily šance na obou stranách, tu jedinou bohužel proměnili hosté poté, co jsme ve 39. minutě přišli ve středu hřiště lehce o míč a byl z toho gól. O poločase jsem neměl klukům až na tu jedinou chybu v podstatě co vytknout. Naopak mě potěšilo, jak přistoupili ke druhé půli. Od začátku jsme začali zvyšovat obrátky a soupeře vůbec nepouštěli z jeho poloviny. Nejdříve jsme sice trefili jen břevno, ale pak už začaly padat i góly a díky trefám Pajera, Musy a Neužila jsme výsledek zápasu otočili. Kluci znovu dokázali otočit nepříznivě se vyvíjející zápas a zaslouží si za to pochvalu.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Nastoupili jsme na hřišti jednoho z favoritů soutěže. Věděli jsme, že nás čeká velká kvalita na straně domácích, proto jsme změnili rozestavení hráčů a myslím si že to své ovoce přineslo. Domácí byli více na balonu, naše mužstvo se snažilo pozorně bránit a při zisku míče přecházet do kontrů. Vycházelo nám to náramně a v první půli jsme měli tři gólové příležitosti, bohužel pro nás jsme proměnili pouze tu druhou. Ondřej Hruška výborně přečetl rozehru domácích a využil špatný první dotek stopera. Svůj nájezd proměnil střelou kolem brankaře. Domácí tým naši branku ohrožoval pouze střelami ze střední vzdálenosti. Jenže těm chyběla přesnost a razance. Do kabin se odcházelo za stavu 0:1. Druhý poločas začal ve stejném duchu jako skončil první. Soupeř držel míč, ale žádnou brankovou příležitost si nevypracoval. Až přišla šedesátá minuta, kdy jsme brankařem zaváhali při rozehrávce, kterou soupeř potrestal vyrovnávací brankou. Táborsko vyrovnání nakoplo, přitlačilo nás před naše pokutové území. Vypadli jsme ze hry a po zisku míče jsme ho hned odevzdali soupeři nebo skončil mimo hrací plochu. Z tohoto tlaku přišla tvrdá střela z hranice vápna, kterou gólman Vrábek vyrazil a dorážka skončila na břevně naší branky. Z následného rohu domácích jsme si dali vlastní gól, když hlavičku domácího hráče neomylně usměrnil náš stoper za záda vlastního brankaře. Pokusili jsme se ještě poprat o bod, ale síly docházely. Domácí potvrdili výhru po přečíslení naší obrany, když z hranice velkého vápna s přehledem uklidil míč k tyči dle mého názoru nejlepší hráč soupeře Neužil. Prohráli jsme 1:3, nicméně odjíždíme se vztyčenou hlavou."