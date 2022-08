Doplňme, že tím jediným dosavadním příchodem je Martin Fischer, který již v dresu Prachatic před několika sezonami nastupoval.

Hned na rozjezd sezony čeká Prachatické béčko Táborska. „Samozřejmě to nebude nic jednoduchého. Navíc přípravu ovlivnilo to, že byli kluci na dovolených, nebo si doléčovali zranění. Kostra jedenácti hráčů zde je a uvidíme, jak si to sedne, protože v kompletním složení by tým měl nastoupit až proti béčku Táborska,“ doplnil trenér.

Přípravné zápasy moc radosti nepřinesly, i když ten poslední s Juniorem strakonice (2:3) až tak špatný nebyl. „Na to, že chyběli ještě tři hráči ze základní sestavy a patří k těm klíčovým, tak dojem z výkonu špatný nebyl. Bylo to minimálně vyrovnané, možná jsme byli i o trochu lepší a ve druhé půli si vytvořili i více šancí. Ale stále platí to, že dostáváme jednoduché góly a na druhé straně je strašně složitě dáváme," shrnul své pocity trenér Raušer a pokračoval: "Určitě se budeme v nové sezoně prezentovat jiným fotbalem než v té minulé. Měli jsme vysokou hráčskou kvalitu, ale odchodem Sedláčka, Sovy, Hornáta, Kupky a Huška jsme přišli o hodně. Uvidíme, zda se ještě zapojí Iliev, který zatím netrénuje z pracovních důvodů. Jednáme až do pátku a třeba se nám ještě jeden či dva hráči podaří,“ neztrácí optimismus trenér Raušer.

Sobotní duel s béčkem Táborska začíná v 17 hodin.