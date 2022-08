Po předchozím vítězství v Sušici tentokrát Vimperským domácí duel vůbec nevyšel.

"Ve třetím přípravném utkání jsme na skvěle připraveném domácím hřišti přivítali tým Sousedovic, který značně posílil o několik hráčů Junioru Strakonice, takže jsme věděli, že utkání bude mít kvalitní úroveň. Bohužel jsme našim výkonem nenavázali na předchozí utkání v Sušici. Kazili jsme hodně přihrávek a kombinací jsme se nedokázali prosadit do výborně organizované obrany hostů. Když už jsme si nějakou brankovou příležitost vytvořili, tak se nám nepodařilo překonat hostujícího brankáře. Nedařilo se nám organizovat defenzivní činnost a tak jsme od soupeře schytali nepopulárního bůra," komentoval duel vimperský trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Většímu debaklu zabránil náš brankář Kuba Formánek. V posledních minutách vstřelil čestný gól Ondra Málek. Toto utkání se nám tedy hrubě nepovedlo, ukázalo nám to některé slabé stránky, na kterých je třeba zapracovat. Všichni jsme si v kabině uvědomili chyby, kterých jsme v utkání udělali víc než dost. Je potřeba na trénincích makat jako doteď a věřím, že to ovoce přinese."

V generálce na novou sezonu se Vimperští utkají se Sokolem Stachy.

Zdroj: TJ Šumavan Vimperk