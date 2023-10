/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osmé kolo B skupiny fotbalové I.B třídy proti sobě poslalo v okresním derby béčko strakonického Junioru a Volyni. Dosavadní výsledky v sezoně hovořily mírně ve prospěch Volyně.

Fotbalová I.B: Junior B - Volyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice B - Slavoj Volyně 0:1 (0:0)

Branka: 68. O. Kafka. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Kovařík - Vejčík, Fiřt.

"Tvrdý zápas plný soubojů a boj o každý metr hřiště. První půlhodina byla vyrovnaná s jednou šancí na každé straně. Zbytek poločasu byl v režii hostů, kteří nás dostali pod tlak, ovšem obrana vydržela. Do druhého poločasu jsme nastoupili opět aktivně, ale bez vstřelené branky. To změnil až v 68 minutě Kafka. Střela z 25 metrů po teči obránce skončila v bráně. Další naše dvě dobré akce jsme nedokázali proměnit a opět přišel tlak Volyně. Do našeho vápna létal jeden centr za druhým. Hosté se nedokázali prosadit ani z velkého množství rohů a tak i s trochou štěstí jsme si výhru pohlídali. Těžký zápas, o to pro mě je výhra cennější," hodnotil duel strakonický trenér Martin Linhart.