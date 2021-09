/FOTOGALERIE/ V roli vysokého favorita nastupovali prachatičtí fotbalisté k dalšímu utkání Krajského přeboru proti Sokolu Sezimovo Ústí.

Fotbalový KP: Tatran Prachatice - Sokol Sezimovo Ústí 4:3 (2:3). | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Jak však utkání ukázalo, těžko dopředu předjímat jakékoliv výsledky. Hosty dostal do vedení po deseti minutách Irsa. Domácí sice Pravdou vyrovnali, ale hosty vzápětí dostal znou do vedení Irsa a brzy přidal třetí gól Hladík. Domácí naštěstí těsně před odchodem na přestávku snížili Peckou, ale spokojeni nemohli být ani trochu. Ve druhém poločase se znažili domácí zlomit unavenou obranu soupeře a nakonec se jim to dvěma brankymi Babky podařilo. Tatran tak nakonec skoro povinné body bere, ale výkon stojí za zamyšlení.