/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová B skupina I.B třídy se začíná hodně zamotávat na svém chvostu. Víkendové zápasy přinesly zajímavé výsledky.

Sedlice - Junior B. | Video: Jan Škrle

Sedlice - Junior Strakonice B 7:2 (4:2)

Branky: 16. Panuška Jan, 20. Baloušek Tomáš, 23. Dumský David, 40. Houzar David, 49. Panuška Jan, 65. Janoušek David, 73. Dumský David - 18. Baloušek Jiří, 31. Pomej Lukáš.

"Byla to z naší strany ostuda. V poslepované sestavě jsme odehráli velmi špatný zápas. Se soupeřem jsme dokázali držet krok pouze prvních třicet minut, poté už na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Domácí nás přehrávali, dobře kombinavali a měli mnohem větší chuť. My jsme byli všude pozdě a naše hra neměla vůbec žádnou myšlenku. Soupeři gratuluji, bohužel jsme to Sedlici hodně zjednodušili naší špatnou hrou," komentoval utkání strakonický trenér Martin Linhart.

Ostatní zápasy:

Chelčice - Vlachovo Březí 4:0 (1:0)

Branky: 45. Tesař Václav, 59. Šácha Martin, 60. Šácha Martin, 71. Šácha Martin.

Bavorov - Střelské Hoštice 1:0 (1:0)

Branka: 21. Polanský Matěj.

Vacov - Volyně 3:1 (1:1)

Branky: 1. Jírovec Adam, 47. Zitta Filip, 73. Bujok Antonín - 28. Brabec Jiří.

Husinec - Bělčice 1:2 (0:1)

Branky: 68. Havlíček Jaroslav - 41. Hanzlík Karel, 85. Hanzlík Karel.

Dražejov - Sousedovice 1:1 (1:0)

Branky: 31. Šrámek Václav - 92. Duba Filip.

Prachatice B - Cehnice 1:2 (0:0)

Branky: 84. Miesbauer Petr - 56. Šebesta Patrik, 62. Martínek Ondřej (pen.).

V týdnu jsou na programu dohrávky odložených utkání s předminulého kola.