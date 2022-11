Branky: 18. Máška, 23. Bílý, 51. Krejčí - 17. a 78. Votava, 25. Toman, 27. Mischnik, 69. Jaroš, 75. (PK) Janák. ŽK: 1:0 (Krejčí). Diváci: 60. Rozhodčí: Němec - Lepič, Smola.

Favorit se na výhru ve Strakonicích nadřel. Na jeho úvodní branku domácí odpověděli obratem skóre na 2:1. Přesto šel lídr ještě do poločasu do vedení. Domácí ještě po vstupu do druhé půle srovnali, ale na finiš soupeře již nestačili.